[Ảnh] Khám phá công nghệ của Hải quân Pháp trên con tàu tuần dương Vendémiaire cập bến Hải Phòng

Pháo hạm 100mm đặt trong tháp pháo ngay trước tháp chỉ huy có khả năng bắn các viên đạn nặng 13,5kg với tầm bắn xa tới 17km.

Chuyến thăm xã giao kéo dài 5 ngày từ ngày 12-16/11 của tàu tuần dương Vendémiaire thuộc Hải quân Pháp cùng 93 sĩ quan và thủy thủ tại cảng Green Port, thành phố Hải Phòng, đánh dấu cột mốc tiếp theo của hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Pháp.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Pháp đã được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, hoạt động đối ngoại quốc phòng này mang ý nghĩa quan trọng. Sự kiện không chỉ góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng vũ trang hai quốc gia.

Tàu tuần dương Vendémiaire của Hải quân Pháp mang theo 93 sĩ quan và thủy thủ chính thức cập cảng Green Port (Hải Phòng), mở đầu chuyến thăm xã giao 5 ngày tại Việt Nam.

Quân chủng Hải quân Việt Nam chủ trì tổ chức lễ đón tàu Vendémiaire theo đúng nghi thức đón tàu quân sự trong không khí trang trọng và hữu nghị.

Tàu khinh hạm Vendémiaire được đóng bằng thép hàn với các vách ngăn ngang kết hợp một số tiêu chuẩn tàu thương mại dân sự nhằm tối ưu chi phí vận hành.

Cụm ra-đa phòng không DRBV-21C (Mars) lắp trên đỉnh tháp chỉ huy đảm nhiệm vai trò trinh sát và phát hiện mục tiêu bay từ xa.

Tàu có trọng lượng không tải 2.600 tấn và tải trọng tối đa đạt 3.000 tấn khi mang đầy đủ thiết bị, nhiên liệu.

Trực thăng chở theo trên tàu đóng vai trò lực lượng quan sát trên không, hỗ trợ trinh sát diện rộng và tìm kiếm cứu hộ.

Tàu Vendémiaire là chiếc thứ 5 thuộc lớp Floréal, được lắp ráp từ các mô-đun rời, đặt ky ngày 17/1/1992 và hạ thủy ngày 23/8/1992.

Đại sứ Pháp Didier Le Bret cùng Thuyền trưởng Jean-Christophe Dherbecourt duyệt hàng ngũ sĩ quan và thủy thủ đoàn trên mạn tàu Vendémiaire.

Cuộc trao đổi tập trung vào việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy các chương trình huấn luyện quân binh chủng thường niên.

Hệ thống động lực cho phép tàu lướt đi trên biển với tốc độ tối đa đạt 20 hải lý/giờ, tương đương 37km/giờ.

Vendémiaire sở hữu tầm hoạt động hành trình lên tới 9.000 hải lý, khoảng 17.000km, đáp ứng các nhiệm vụ tuần tra dài ngày xuyên đại dương.

Công nghệ hiện đại này giúp tàu Vendémiaire chủ động phát hiện và vô hiệu hóa các nguy cơ an ninh từ xa.

Thuyền trưởng Pháp chia sẻ trải nghiệm vận hành máy lái và công tác điều khiển tàu trong các điều kiện thời tiết phức tạp.

Các thủy thủ Hải quân Pháp làm nhiệm vụ trên tàu.

Cán bộ, kỹ thuật viên Hải quân Việt Nam và sĩ quan kỹ thuật hải quân Pháp cùng thảo luận về quy trình bảo đảm sức sống tàu.

Sự kiện thể hiện sự tin cậy chính trị và tình hữu nghị sâu sắc giữa Hải quân hai nước. (Ảnh: MINH DUY)