[Ảnh] Khám phá các địa điểm lịch sử quanh Hồ Gươm bằng công nghệ VR360
Nếu bạn không có dịp đặt chân đến Hồ Hoàn Kiếm, trái tim của Thủ đô Hà Nội, bạn vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp nên thơ của nơi đây, tìm hiểu những địa danh lịch sử bằng cách khám phá các điểm đến qua công nghệ VR360.
Khi truy cập vào địa chỉ https://nhandan.vn/megastory/2026/VR360-ho-hoan-kiem/, bạn đọc sẽ được ngắm toàn cảnh khu vực Hồ Gươm nhìn từ trên cao. Công nghệ ảnh 360 sẽ cho phép độc giả xoay chuột ra khắp mọi hướng rồi bấm vào từng điểm chạm trên màn hình để khám phá các địa danh lịch sử.
10 địa danh được giới thiệu bao gồm: Đền Ngọc Sơn, Cầu Thê Húc, Đền Bà Kiệu, Tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, Tòa nhà Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Tòa nhà Bắc Bộ Phủ, Bưu điện Hà Nội, Vườn hoa Lý Thái Tổ, Đền Vua Lê, Đình Nam Hương và Cây đa Nhân Dân.
Mỗi điểm đến đem tới cho độc giả một trải nghiệm riêng, từ hình ảnh, video, thông tin lịch sử, cho đến những công nghệ hiện đại như hình ảnh 3D. Hãy cùng theo chân phóng viên Báo Nhân Dân khám phá các địa danh lịch sử trong những ngày Thủ đô và cả nước hân hoan kỷ niệm 72 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-kham-pha-cac-dia-diem-lich-su-quanh-ho-guom-bang-cong-nghe-vr360-post994464.html