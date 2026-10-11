[Ảnh] Khám phá các địa điểm lịch sử quanh Hồ Gươm bằng công nghệ VR360

Khi truy cập vào địa chỉ https://nhandan.vn/megastory/2026/VR360-ho-hoan-kiem/, bạn đọc sẽ được ngắm toàn cảnh khu vực Hồ Gươm nhìn từ trên cao. Công nghệ ảnh 360 sẽ cho phép độc giả xoay chuột ra khắp mọi hướng rồi bấm vào từng điểm chạm trên màn hình để khám phá các địa danh lịch sử.

10 địa danh được giới thiệu bao gồm: Đền Ngọc Sơn, Cầu Thê Húc, Đền Bà Kiệu, Tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, Tòa nhà Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Tòa nhà Bắc Bộ Phủ, Bưu điện Hà Nội, Vườn hoa Lý Thái Tổ, Đền Vua Lê, Đình Nam Hương và Cây đa Nhân Dân.

Mỗi điểm đến đem tới cho độc giả một trải nghiệm riêng, từ hình ảnh, video, thông tin lịch sử, cho đến những công nghệ hiện đại như hình ảnh 3D. Hãy cùng theo chân phóng viên Báo Nhân Dân khám phá các địa danh lịch sử trong những ngày Thủ đô và cả nước hân hoan kỷ niệm 72 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).

Toàn cảnh Hồ Gươm nhìn từ trên cao cho thấy nét hài hòa giữa không gian xanh tươi và kiến trúc đô thị cổ kính.

Hồ Gươm (hồ Hoàn Kiếm) là trái tim thơ mộng và biểu tượng lịch sử, văn hóa nghìn năm của Thủ đô Hà Nội.

Đền Ngọc Sơn, công trình tâm linh cổ kính nằm trọn trên đảo Ngọc.

Tháp Bút – Công trình kiến trúc độc đáo mang biểu tượng tinh thần hiếu học và khí tiết của sĩ phu Bắc Hà.

Cầu Thê Húc, cây cầu gỗ màu đỏ son cong cong nối liền bờ Hồ Gươm vào Đền Ngọc Sơn.

Đền Bà Kiệu, di tích lịch sử-văn hóa lâu đời nằm đối diện đền Ngọc Sơn.

Tượng đài cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh, biểu tượng tôn vinh tinh thần kiên cường, bất khuất của quân dân Hà Nội.

Trụ sở Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam nằm sát không gian Hồ Gươm.

Cây đa cổ thụ tại khuôn viên Báo Nhân Dân, bóng mát lịch sử gắn liền với không gian Bờ Hồ.

Đình Nam Hương – Nơi lưu giữ giá trị tâm linh và nghệ thuật kiến trúc truyền thống ngay giữa trung tâm phố cổ.

Đền thờ vua Lê Thái Tổ, nơi ghi dấu truyền thuyết trả gươm thần cho Rùa Vàng.

Bưu điện Hà Nội, công trình kiến trúc lâu đời với chiếc đồng hồ lịch sử hướng ra mặt Hồ Gươm.

Bắc Bộ Phủ (Nhà khách Chính phủ) – Công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp cổ và di tích lịch sử cách mạng.

Vườn hoa Lý Thái Tổ, không gian sinh hoạt cộng đồng xanh mát với điểm nhấn là Tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

Trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, công trình kiến trúc hành chính trang trọng bên bờ Hồ Gươm.