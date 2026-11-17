Khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026. (Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG)

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện, giới thiệu tinh thần đoàn kết, những sắc màu văn hóa đặc trưng của các cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối và lan tỏa niềm tự hào về quê hương con người Nghệ An. (Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG)

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 được tổ chức tại nhiều không gian văn hóa, công cộng ở đô thị Vinh, hướng tới hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), hướng tới phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa; tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các cộng đồng dân cư, các dân tộc và các thế hệ. (Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG)

Không chỉ là dịp giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, nghệ thuật và sinh hoạt cộng đồng, sự kiện còn góp phần khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh; đồng thời quảng bá hình ảnh Nghệ An giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển du lịch. (Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG)

Đông đảo Nhân dân đến tham dự buổi lễ. (Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG)

Với thông điệp xuyên suốt "Văn hóa là mạch nguồn nuôi dưỡng bản sắc, đoàn kết là sức mạnh gắn kết cộng đồng", tâm điểm là chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết” trong đêm khai mạc. (Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG)

Chương trình được dàn dựng công phu gồm 3 chương: Chương 1: Sáng trong nguồn mạch; Chương 2: Hội tụ sắc màu; Chương 3: Tinh hoa tỏa sáng. (Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG)

Chương trình đã mang tới không gian nghệ thuật sống động, tái hiện chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc xứ Nghệ hòa quyện trong dòng chảy truyền thống ngàn năm của dân tộc Việt Nam. (Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG)

Bên cạnh đó, những tác phẩm gửi gắm, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết từ miền núi đến miền biển, từ bản làng đến phố thị, từ thế hệ đi trước đến thế hệ hôm nay và mai sau. (Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG)

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 24/11, với chủ đề “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đoàn kết”, gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giới thiệu di sản, ẩm thực và du lịch tại đô thị Vinh. ( Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG)