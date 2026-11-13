[Ảnh] Khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026
Ngày 13/11, tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 đã khai mạc cùng Lễ ra mắt Nền tảng số văn hóa du lịch Hà Nội "HanoiGo", mở ra hành trình kết nối, lan tỏa sức sáng tạo và tiếp tục khẳng định bản sắc của Thủ đô trong dòng chảy đương đại.
Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; đồng chí Vũ Thu Hà Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; đồng chí Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng...
Về phía các tổ chức quốc tế có ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam; ông Kiều Việt Cường, Quyền Trưởng Đại diện Chương trình Định cư con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) tại Việt Nam; cùng đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố, các nghệ nhân, nghệ sĩ...
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-khai-mac-le-hoi-thiet-ke-sang-tao-ha-noi-2026-post1002533.html