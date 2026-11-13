[Ảnh] Khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Nền tảng số văn hóa du lịch Hà Nội “HanoiGo”.

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; đồng chí Vũ Thu Hà Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; đồng chí Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng...

Về phía các tổ chức quốc tế có ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam; ông Kiều Việt Cường, Quyền Trưởng Đại diện Chương trình Định cư con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) tại Việt Nam; cùng đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố, các nghệ nhân, nghệ sĩ...

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đến dự sự kiện.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đến dự sự kiện.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và các đại biểu dự chương trình.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự lễ khai mạc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc lễ hội.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức ra mắt Nền tảng số văn hóa ﻿du lịch Hà Nội “HanoiGo”.

Ngay sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật “Thăng Long - Kẻ Nghệ”, đồng thời mở màn chuỗi hoạt động “Hà Nội Sáng Đèn” - một trong những dự án nổi bật của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Được dàn dựng như một đại tiệc sân khấu âm nhạc kéo dài 36 phút trên thủy đình đương đại giữa lòng Thủ đô, chương trình do nhóm Lên Ngàn thực hiện, dưới sự tổng đạo diễn và chỉ đạo nghệ thuật của nghệ sĩ Nguyễn Quốc Hoàng Anh.

Lấy dòng nước làm mạch dẫn, chương trình gồm 8 tác phẩm được kết nối trong ba hồi “Mở nước”, “Thành phố” và “Tiếp nối”, với sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ.

Bằng ngôn ngữ trình diễn đương đại, “Thăng Long - Kẻ Nghệ” kể câu chuyện về những con người giữ nghề, mở đường, đồng thời tái hiện mối liên kết giữa làng nghề và phố thị, giữa đất và người Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, ca trù, xẩm, quan họ, tuồng với múa đương đại, âm nhạc điện tử và nghệ thuật ánh sáng.