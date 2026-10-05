[Ảnh] Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên khai mạc hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị.

Các đại biểu dự phiên khai mạc hội nghị.

Các đại biểu dự phiên khai mạc hội nghị.

Các đại biểu tham dự khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.