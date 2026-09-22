[Ảnh] Hương vị Trung thu từ bàn tay người lính

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Gia Định cùng nhau làm bánh Trung thu gửi trao yêu thương đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại khu vực làm bánh, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh) tập trung thực hiện từng công đoạn từ nhào bột, chuẩn bị nhân đến đóng khuôn, nướng và hoàn thiện sản phẩm.

Dưới sự hướng dẫn của chỉ huy đơn vị và những chiến sĩ giàu kinh nghiệm, mỗi chiếc bánh được chăm chút tỉ mỉ, bảo đảm đúng kỹ thuật và chất lượng.

Dưới sự hướng dẫn của chỉ huy đơn vị và những chiến sĩ có kinh nghiệm làm bánh Trung thu truyền thống﻿, từng công đoạn được thực hiện cẩn thận, đúng quy trình.

Những đôi tay vốn quen với thao trường, huấn luyện nay trở nên khéo léo, tỉ mỉ trong từng công đoạn làm bánh.

Sau khi tạo hình, bánh được đưa vào lò nướng. Mỗi mẻ bánh đều được theo dõi kỹ để bảo đảm màu sắc và chất lượng.

Nguyên liệu làm bánh được lựa chọn kỹ, bảo đảm chất lượng và không sử dụng chất bảo quản.

Những chiếc khuôn truyền thống được sử dụng để tạo hình cho bánh. Các chiến sĩ khéo léo ép khuôn, tạo nên những chiếc bánh vuông vức với nhiều hoa văn đẹp mắt.

Những chiếc bánh sau khi nướng được kiểm tra kỹ trước khi đóng gói.

Thành phẩm được đóng gói cẩn thận, sẵn sàng gửi đến các em nhỏ trong dịp Tết Trung thu.

Theo kế hoạch, khoảng 3.000 chiếc bánh Trung thu sẽ được hoàn thành để trao tặng con em quân nhân Trung đoàn Gia Định, trẻ em tại các mái ấm tình thương và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Mỗi chiếc bánh không chỉ mang hương vị của mùa trăng mà còn chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định dành cho trẻ thơ.Qua hoạt động làm bánh Trung thu, hình ảnh người lính trong thời bình thêm gần gũi, gắn bó với cộng đồng, góp phần mang đến một mùa Trung thu ấm áp cho các em nhỏ.