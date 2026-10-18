Ảnh hưởng lớn khi BTS tuyên bố không tham gia Grammy

Theo MyDaily ngày 18/10, hạng mục Best Asian Pop Music Performance (Trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất) lần đầu xuất hiện tại Grammy lần thứ 69, dự kiến diễn ra vào tháng 2/2027 đang ghi nhận số lượng tác phẩm đăng ký từ nghệ sĩ Kpop khá hạn chế.

Theo thông tin được công bố, những đại diện Hàn Quốc gửi tác phẩm đến hạng mục này gồm IVE với BANG BANG, KiiiKiii với 404 (New Era), FIFTY FIFTY với STARSTRUCK và ca sĩ Park Hyo Shin với AE.

Hạng mục Best Asian Pop Music Performance đang ghi nhận số lượng tác phẩm đăng ký từ nghệ sĩ Kpop khá hạn chế.

Đáng chú ý, các công ty giải trí lớn như HYBE, SM, YG và JYP không gửi tác phẩm đến hạng mục mới. Những nghệ sĩ có hoạt động quốc tế nổi bật như ATEEZ hay Jennie (BLACKPINK) cũng không đăng ký tranh giải ở hạng mục này.

Trước đó, vào tháng 6, Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ công bố bổ sung hạng mục Best Asian Pop Music Performance, dành cho các sản phẩm nhạc pop đương đại phổ biến tại thị trường châu Á, bao gồm Kpop, Jpop và Cpop. Theo quy định, những tác phẩm tham dự phải sử dụng ít nhất một ngôn ngữ châu Á với vai trò đáng kể trong bài hát.

Tuy nhiên, ngay sau khi hạng mục được công bố, một số ý kiến đã đặt câu hỏi về việc phân loại Kpop thành một dòng nhạc riêng dựa trên khu vực địa lý và ngôn ngữ, thay vì đánh giá cùng các sản phẩm nhạc pop quốc tế.

Đặc biệt, BTS từng tuyên bố vào tháng 7 rằng nhóm sẽ không gửi tác phẩm tham dự Grammy năm nay. Các thành viên bày tỏ quan điểm: "Chúng tôi hy vọng âm nhạc có thể được lắng nghe và yêu mến vì chính bản thân nó, thay vì bị phân chia theo khu vực hay ngôn ngữ". Bên cạnh BTS, Stray Kids cũng được cho là không gửi tác phẩm tham dự Grammy lần thứ 69.

BTS từng tuyên bố vào tháng 7 rằng nhóm sẽ không gửi tác phẩm tham dự Grammy năm nay.

Trái ngược với sự vắng bóng của nhiều tên tuổi Kpop, các nghệ sĩ Nhật Bản lại tích cực đăng ký tranh giải tại hạng mục mới. Danh sách được nhắc đến gồm Hikaru Utada với Papa Paradise, King Gnu với AIZO, Hitsujibungaku với Dogs, Kenshi Yonezu với Iris Out, YOASOBI với Orion, AKB48 với Sukishi, Ado với Vivarium và Sakanaction với Iranai.

Ngoài ra, nhóm nhạc Philippines SB19 cũng gửi ca khúc VISA, trong khi ngôi sao Hoa ngữ Châu Kiệt Luân tham gia với Children Of The Sun.

Dù vậy, việc ít nghệ sĩ Kpop đăng ký hạng mục nhạc pop châu Á không đồng nghĩa với việc họ quay lưng hoàn toàn với Grammy. Ở những hạng mục pop truyền thống, nhiều tên tuổi Hàn Quốc vẫn tiếp tục cạnh tranh cùng các ngôi sao quốc tế.

Cụ thể, hạng mục Best Pop Duo/Group Performance (Trình diễn pop của bộ đôi/nhóm xuất sắc nhất) ghi nhận những tác phẩm được gửi xét đề cử như EYES CLOSED của Jisoo (BLACKPINK) và Zayn, Bloody Paradise của ENHYPEN, Animal của KATSEYE, Caution của NMIXX và Anderson .Paak.

Ngoài ra còn có Goals của Lisa (BLACKPINK), Anitta và Rema, cùng Dracula của Jennie và Tame Impala. Jennie cũng gửi ca khúc Less Than A Lover đến hạng mục Best Pop Solo Performance (Trình diễn pop solo xuất sắc nhất).

Jennie cũng gửi ca khúc Less Than A Lover đến hạng mục Best Pop Solo Performance.

Trong khi đó, KATSEYE tiếp tục đặt mục tiêu xuất hiện tại các hạng mục quan trọng như Bản thu âm của năm, Album của năm và Ca khúc của năm, sau khi từng nhận đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Grammy trước đó. Như vậy, sự sụt giảm số lượng tác phẩm Kpop chủ yếu tập trung ở hạng mục nhạc pop châu Á vừa được thành lập, thay vì toàn bộ hệ thống giải thưởng Grammy.

Theo kế hoạch, vòng bỏ phiếu đầu tiên của Grammy lần thứ 69 sẽ kéo dài đến ngày 22/10. Danh sách đề cử chính thức dự kiến công bố ngày 16/11, trước khi lễ trao giải diễn ra vào ngày 7/2/2027 tại Crypto.com Arena, Los Angeles, Mỹ.

Việc các nghệ sĩ Kpop có thể giành được bao nhiêu đề cử ở những hạng mục pop quốc tế đang trở thành chủ đề được giới chuyên môn và người hâm mộ quan tâm.