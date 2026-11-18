Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu Đông Bắc Bắc Bộ. Khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ đã có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ chiều tối và đêm 18/11, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội khoảng tối 18/11 chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Chiều tối và đêm 18/11, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ tối và đêm 18/11 trời chuyển rét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đánh giá cường độ của đợt không khí lạnh lần này là không mạnh bằng đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta giai đoạn 9-13/11; tuy nhiên do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp trên mực 1500m, trong chiều và đêm 18/11, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Từ đêm 18/11 đến ngày 19/11, khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Đáng lưu ý là mưa dông mạnh xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, mưa đá và nhất là gió giật mạnh trong mưa dông.

Ngoài gây mưa và giảm nhiệt ở Bắc Bộ và khu vực Bắc miền Trung, thì không khí lạnh cũng tương tác với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn khiến cho khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn từ chiều 19/11 đến đêm 21/11 xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, trên biển từ chiều và tối 18/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh. Từ đêm 18/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m; biển động.