Ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C

Khách du lịch tham quan Sa Pa trong tiết trời lạnh giá. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh mạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo, ngày và đêm 7/11, nhiều khu vực có mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chiều tối và tối 8/11, không khí lạnh ảnh hưởng tới Bắc Bộ và Trung Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, khoảng chiều tối và tối 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 8/11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Khu vực Hà Nội tối và đêm 8/11 có ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ chiều tối ngày 8 đến sáng 9/11 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 9/11 trời chuyển rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ khoảng đêm 8 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 6 tỉnh miền núi phía Bắc

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

Theo đó, từ 5 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 7/11, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang 30-70mm, có nơi trên 100mm, Điện Biên và Thái Nguyên 10-30mm, có nơi trên 70mm; Cao Bằng 5- 10mm, có nơi trên 30mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Hồng Thu; Pa Tần, Phong Thổ, Sì Lở Lầu; Bản Bo, Bình Lư, Bum Nưa, Bum Tở, Dào San, Khổng Lào, Khun Há, Mường Khoa, Nậm Cuổi, Nậm Mạ, Nậm Sỏ, Nậm Tăm, Đoàn Kết, Tân Phong, Pắc Ta, Pu Sam Cáp, Sin Suối Hồ, Tả Lèng, Tân Uyên, Tủa Sín Chải (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Điện Biên có các xã, phường: Chiềng Sinh, Mường Lạn, Mường Mùn, Mường Tùng, Quài Tở, Sáng Nhè, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Chùa, Tủa Thàng.

Đối với tỉnh Lào Cai là các xã, phường Tà Xi Láng; A Mú Sung, Bản Xèo, Bát Xát, Cao Sơn, Cốc San, Dền Sáng, Hạnh Phúc, Lục Yên, Mường Hum, Mường Khương, Mường Lai, Nậm Chày, Nậm Xé, Ngũ Chỉ Sơn, Cam Đường, Sa Pa, Phình Hồ, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Tả Van, Tân Lĩnh, Thượng Hà, Trịnh Tường, Văn Bàn, Văn Chấn, Y Tý.

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là các xã, phường: Lâm Bình; Cao Bồ, Nậm Dịch, Thượng Sơn; Bắc Mê, Bạch Đích, Bạch Ngọc, Bình An, Đồng Tâm, Du Già, Đường Hồng, Giáp Trung, Hoàng Su Phì, Lao Chải, Linh Hồ, Mậu Duệ, Minh Ngọc, Minh Quang, Minh Sơn, Minh Tân, Ngọc Đường, Hà Giang 1, Hà Giang 2, Quản Bạ, Sủng Máng, Tân Quang, Tân Tiến, Tát Ngà, Thắng Mố, Thàng Tín, Thanh Thủy, Thông Nguyên, Thuận Hòa, Thượng Lâm, Tri Phú, Trung Hà, Tùng Vài, Vị Xuyên, Việt Lâm, Yên Cường, Yên Minh.

Các xã, phường thuộc tỉnh Thái Nguyên có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Cẩm Giàng, Quảng Bạch; Bằng Thành, Bằng Vân, Đại Phúc, Đức Lương, Ngân Sơn, Nghiên Loan, Phong Quang, Phú Lạc, Quân Chu.

Ngoài ra, tỉnh Cao Bằng có các xã, phường: Cần Yên, Nam Tuấn; Hà Quảng, Minh Tâm, Nguyên Bình, Quảng Uyên, Tam Kim, Thanh Long, Thông Nông, Tĩnh Túc, Trường Hà; Bạch Đằng, Hòa An, Lũng Nặm, Nùng Trí Cao, Thục Phán, Quang Hán, Thành Công, Tổng Cọt, Xuân Trường.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 18 giờ ngày 6/11 đến 4 giờ ngày 7/11, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như: Hồng Thu 189,6mm (Lai Châu); Huổi Só 72,4mm (Điện Biên); Cao Sơn 67,4mm (Lào Cai); Phúc Yên 142,4mm (Tuyên Quang); Mỹ Thanh 97,2mm (Thái Nguyên); Cần Yên 148,8mm (Cao Bằng)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 7/11

Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu Đông Bắc có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trên nhiều khu vực biển

Trên biển, ngày và đêm 7/11, phía Đông khu vực Bắc Biển Đông: gió Đông Bắc đến Đông cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-4m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Từ tối và đêm 8/11, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng cao từ 4-6m; biển động mạnh.

Từ ngày 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác./.