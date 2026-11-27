Chiều nay, 27/11, bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới nước ta.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, chiều tối và đêm 27/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ C.

Trên biển từ chiều tối 27/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1-2,5m; biển động.

Từ đêm 27/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, ở khu vực từ TP. Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.