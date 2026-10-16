Từ những trận tập kích táo bạo vào hệ thống hầm ngầm tại các cứ điểm Sảm Thông, Ta Can đến quyết định bình tĩnh, kiên quyết không nổ súng khi chưa đúng thời cơ nhằm bảo toàn lực lượng, đồng chí Lương Văn Hạt đã thể hiện bản lĩnh, sự mưu trí và phẩm chất của người chiến sĩ đặc công. Với thành tích trực tiếp tiêu diệt gần 50 quân địch, đồng chí cùng đồng đội lập nên những chiến công trên chiến trường Lào, góp phần làm sâu sắc thêm tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam – Lào.

Đồng chí Lương Văn Hạt sinh năm 1951, dân tộc Kinh, quê ở xã Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (nay thuộc xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên). Đồng chí nhập ngũ tháng 11 năm 1968. Khi được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đồng chí giữ chức Trung đội trưởng Đặc công, Đại đội 1, Tiểu đoàn 27, Bộ Tư lệnh Đặc công (nay là Tiểu đoàn 27 thuộc Lữ đoàn Đặc công bộ 113).

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lương Văn Hạt. Ảnh: Lịch sử Lữ đoàn Đặc công 113. ↵

Hành trình chiến đấu trên chiến trường nước bạn Lào

Từ năm 1969 đến năm 1972, Lương Văn Hạt cùng đơn vị làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, tham gia chiến đấu trực tiếp tại chiến trường Xiêng Khoảng (Lào). Đồng chí đã trực tiếp tham gia 10 trận đánh lớn nhỏ, trận nào cũng thể hiện tinh thần dũng cảm, mưu trí, dù đối mặt với muôn vàn khó khăn gian khổ thế nào cũng kiên quyết bám chốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cá nhân đồng chí đã tiêu diệt được gần 50 tên địch, phá hủy 1 khẩu đại liên, 1 khẩu súng cối; đồng thời chỉ huy trung đội tiêu diệt hàng trăm tên địch, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh quan trọng của đối phương.

1. Trận đánh điểm cao 1.800 ở Sảm Thông (Ngày 6 tháng 4 năm 1970)

Đường lên điểm cao 1.800 vô cùng hiểm trở, khó đi với những vách đá dựng đứng, xung quanh được quân địch bố trí nhiều vật chướng ngại và các bãi mìn dày đặc. Trận này, Lương Văn Hạt được phân công ở tổ chiến đấu độc lập. Khi tổ của đồng chí vừa khéo léo vượt qua khỏi hàng rào cứ điểm thì ngẫu nhiên quân địch phát lệnh báo động nội bộ và ném lựu đạn ra vòng ngoài.

Nghĩ rằng hành quân đã bị lộ, đồng chí Tổ trưởng lập tức hạ lệnh nổ súng đánh phủ đầu. Tuy nhiên, căn cứ vào phản ứng thực tế của địch và kinh nghiệm thực chiến dạn dày, Lương Văn Hạt nhận định ta chưa hề bị lộ mà địch chỉ đang hoang mang báo động giả, nên đã mưu trí đề nghị Tổ trưởng chưa nổ súng vội để giữ bí mật, nhằm tạo thêm thời gian cho mũi phối hợp của đơn vị bạn chuẩn bị chu đáo. Khi lệnh nổ súng chính thức phát ra, đồng chí nhanh chóng dũng mãnh xông lên tuyến đầu, liên tiếp đánh sập 6 căn hầm cố thủ, 2 nhà bạt dã chiến và tự tay tiêu diệt 10 tên địch.

2. Trận tập kích Sảm Thông (Ngày 1 tháng 8 năm 1970)

Trong trận tiến công này, khi đội hình chiến đấu vừa tiếp cận đến hệ thống hàng rào cứ điểm thì không may bị lộ. Quân địch điên cuồng nổ súng bắn ra dữ dội và đốt pháo sáng phốt-pho sáng rực cả một vùng. Không một chút ngần ngại trước làn đạn bỏng rát, Lương Văn Hạt dũng cảm vượt qua nhiều lớp rào thép gai dày đặc, dẫn đầu tổ chiến đấu nhanh chóng thọc sâu, chia cắt đội hình phòng ngự của địch và lần lượt tiêu diệt sạch các mục tiêu được phân công. Tổ chiến đấu do đồng chí phụ trách đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực cùng toàn đơn vị tiêu diệt gọn 250 tên địch tại chỗ. Trận thắng lợi vang dội này đã uy hiếp tinh thần quân địch, buộc lực lượng của chúng ở một điểm cao gần đó cũng phải hốt hoảng rút chạy.

3. Trận đánh Ta Can (Ngày 6 tháng 2 năm 1971)

Lương Văn Hạt trực tiếp chỉ huy trung đội đảm nhiệm hướng tiến công chủ yếu của trận đánh. Khi đội hình đã áp sát và chuẩn bị đến giờ G nổ súng thì bất ngờ hướng tiến công của đơn vị bạn bị lộ, quân địch tập trung hỏa lực bắn ra cực kỳ ác liệt.

Trước tình thế hiểm nghèo, đồng chí đã mưu trí, nhanh chóng tổ chức hỏa lực bắn tiêu diệt ngay hỏa điểm đại liên của địch, tạo điều kiện thuận lợi cho mũi của đơn vị bạn vượt qua hàng rào kẽm gai. Ngay sau đó, đồng chí lại nhanh nhẹn chỉ huy trung đội dũng mãnh sốc tới, tiêu diệt sạch toàn bộ các mục tiêu được phân công trong lõi căn cứ. Trong trận này, trung đội của đồng chí đã đóng góp vai trò chủ công cùng đại đội tiêu diệt 73 tên địch. Riêng cá nhân Lương Văn Hạt đã tự tay đánh sập 4 hầm ngầm kiên cố và bắn chết 3 tên địch.

4. Trận đánh điểm cao 1863 ở Long Chẹng (Ngày 3 tháng 5 năm 1971)

Đại đội 1 do đồng chí Nguyễn Đình Tiết làm Đại đội trưởng ( Sau này là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 27, đồng chí hy sinh ngày 10/3/1975 trong trận đánh Sân bay Hòa Bình, Ban Mê Thuột , đồng chí được Nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng ngày 26/04/2018) được Bộ chỉ huy giao nhiệm vụ tập kích điểm cao 1863 (vị trí nằm bên trong khu vực Phu Pha Xay, gần cao điểm 2006). Đơn vị tổ chức bố trí trận đánh thành 3 mũi tiến công:

Mũi chủ yếu: Do đồng chí Lương Văn Hạt trực tiếp làm Mũi trưởng chỉ huy, đảm nhiệm đánh chiếm mỏm núi cao nhất.

Mũi thứ yếu 1: Do đồng chí Chất làm Mũi trưởng chỉ huy.

Mũi thứ yếu 2: Do đồng chí Huân làm Mũi trưởng chỉ huy.

Trước khi trận đánh chính thức diễn ra, đồng chí Hạt đã dũng cảm trực tiếp vượt qua nhiều bãi mìn nguy hiểm và các chặng tuần tra, canh gác nghiêm ngặt của địch để lọt vào trinh sát, điều nghiên vị trí cứ điểm nhiều lần. Khi phát lệnh tấn công, ngay từ những phút đầu tiên, Lương Văn Hạt đã nổ súng tiêu diệt gọn tên lính gác cổng, rồi nhanh chóng cùng tổ chiến đấu ôm lượng nổ bộc phá đánh sập hoàn toàn khu trung tâm thông tin đầu não, cắt đứt hoàn toàn liên lạc của địch với các căn cứ xung quanh.

Anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Đình Tiết. Ảnh: Lịch sử Lữ đoàn Đặc công 113. ↵

Chỉ sau 5 phút chiến đấu chớp nhoáng theo đúng chiến thuật Đặc công, trung đội của đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh chiếm toàn bộ khu vực được phân công. Không dừng lại ở đó, Lương Văn Hạt tiếp tục chỉ huy trung đội phát triển mũi tiến công sang các khu vực lân cận, chi viện đắc lực cho đơn vị bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết thúc trận đánh, ta đã tiêu diệt gọn 70 tên địch. Trong trận đánh oanh liệt này, đồng chí Dục là người dũng cảm ôm khối bộc phá đánh bộc phá mở màn vào chiếc lô cốt đầu cầu, tạo lệnh mở cửa mở cho toàn trận địa làm chủ hoàn toàn cứ điểm. Trận đánh thắng lợi nhưng đơn vị cũng phải chịu tổn thất khi các đồng chí Nguyễn Văn Chiến (quê Đại Từ, Bắc Thái) và đồng chí Đoàn Thế Tùng (quê Hải Phòng) đã anh dũng hy sinh.

5. Trận Long Chẹng (Ngày 8 tháng 1 năm 1972)

Đồng chí Lương Văn Hạt được giao nhiệm vụ chỉ huy một tổ chiến đấu bí mật luồn sâu lên mỏm núi đá cao nhằm tiêu diệt hỏa điểm đại liên và súng cối của địch, tạo điều kiện thuận lợi cho đại quân ta tổ chức trận tập kích vào khu vực sân bay vào mờ sáng hôm sau.

Giữa đêm tối mịt mùng, địa hình vùng núi đá lại hoàn toàn mới lạ, đồng chí đã mưu trí dẫn tổ luồn rừng, cắt bụi áp sát đến gần mục tiêu. Thế nhưng, khi vừa tiến gần đến vị trí chiến đấu thì hai tổ viên trong tổ không may bị lạc đội hình do đêm tối. Lúc này trời đã bắt đầu hửng sáng, chỉ còn lại một mình giữa vòng vây của địch, Lương Văn Hạt vẫn kiên quyết không rút lui [INDEX]. Đồng chí một mình đơn thương độc mã chủ động nổ súng tấn công địch bằng tất cả các loại vũ khí có trong tay: từ súng tiểu liên AK, lựu đạn cho đến thủ pháo dã chiến. Trong quá trình chiến đấu giằng co, đồng chí không may bị trúng đạn bị thương nặng ở vùng tay phải. Vượt qua cơn đau đớn, đồng chí tự mình khắc phục khó khăn, một tay vừa tự băng bó vết thương, tay còn lại vẫn kiên cường cầm súng tiếp tục chiến đấu tiêu diệt địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khống chế hỏa điểm, tạo thế trận an toàn cho đơn vị bạn tiến vào đánh chiếm sân bay một cách dễ dàng.

Thành Đô (bên trái) và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lương Văn Hạt tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày nhập ngũ (5/10/1976 – 5/10/2026) của Bộ đội Đặc công Thái Bình. Ảnh: Thành Đô.

Phần thưởng cao quý

Với những cống hiến và chiến công oai hùng suốt những năm tháng thanh xuân trên chiến trường, đồng chí Lương Văn Hạt đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý:

2 Huân chương Chiến công hạng Nhì.

3 Huân chương Chiến công hạng Ba.

1 lần được vinh danh Chiến sĩ Quyết thắng.

Ngày 23 tháng 9 năm 1973, đồng chí Lương Văn Hạt vinh dự được Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký quyết định tuyên dương và phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ban Tổ chức trao quà cho 5 thương binh của Lữ đoàn Đặc công 113. Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lương Văn Hạt (thứ 3 từ trái qua) tại sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày nhập ngũ Bộ đội Đặc công Thái Bình (5/10/1976 – 5/10/2026). Ảnh: Thành Đô.

Sau ngày giải phóng miền Nam và đất nước hoàn toàn thống nhất, đồng chí vẫn tiếp tục ở lại phục vụ, đóng góp công sức xây dựng Binh chủng Đặc công ngày càng chính quy, tinh nhuệ và vinh dự nghỉ hưu theo chế độ với quân hàm Đại tá.