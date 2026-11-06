Anh hùng Lao động Phạm Đình Duẩn - Thợ mỏ đã cho tôi vinh quang

Hành trình đến với nghề mỏ

Sinh ra tại Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên), anh Phạm Đình Duẩn (sinh năm 1986), hồ hởi cho biết: “tôi lớn lên trong gia đình có người thân làm nghề mỏ, đến với mỏ như một cái duyên, từ những câu chuyện kể về nghề của các bác, các chú thợ mỏ mỗi khi nghỉ phép, nghỉ lễ về thăm quê, hình ảnh những thợ mỏ mang trong mình bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm xã hội, đã dần dần thấm vào tôi từ lúc nào không hay. Năm 2003, khi còn đang loay hoay trước ngưỡng cửa chọn nghề, tôi được người bác gợi ý ra Quảng Ninh làm mỏ, với lời nhận xét về vóc dáng khỏe mạnh, làm mỏ tốt, như tiếp thêm động lực để tôi quyết tâm xách ba lô rời quê ra Quảng Ninh lập nghiệp”.

Dù là Tổ trưởng, anh Phạm Đình Duẩn luôn sẵn sàng trực tiếp đảm nhiệm những công việc khó.

Đặt chân đến vùng mỏ, sau gần 2 năm học nghề khai thác mỏ, năm 2005, anh Duẩn chính thức trở thành công nhân của Công ty cổ phần Than Vàng Danh, bắt đầu hành trình gắn bó với nghề khai thác hầm lò cho đến nay. “Cái nghề, nếu không yêu, không quyết tâm, thì không thể trụ nổi. Lúc đầu tôi cũng thấy sợ, muốn chùn bước. Nhưng rồi, sau mỗi ca chui lò, mỗi lần cùng anh em đối mặt và vượt qua gian khó, có thành quả lao động, tôi lại thêm thấu hiểu vì sao bao lớp người vẫn chọn ở lại với nghề; giờ đây, được xuống lò, được chinh phục những vỉa than, là tôi như được trở về ngôi nhà thứ hai vậy”, anh Duẩn tâm sự.

Những ngày đầu được phân công về các tổ khai thác, anh gần như dành toàn bộ thời gian trong lò, ca làm kéo dài 6 đến 8 giờ, đôi khi đến 10 giờ. Môi trường không khí ngột ngạt, địa chất phức tạp, với mũ bảo hiểm và đèn mỏ đè nặng trên đầu, mồ hôi hòa với bụi than đen nhẻm. Nhiều khi đang ngồi ăn cơm giữa ca mà bụi than rơi vào bát, phải gạt bụi rồi ăn tiếp.

Anh Phạm Đình Duẩn luôn nghiên cứu, tìm tòi học hỏi, vì chỉ có tri thức và kỷ luật mới giúp người thợ mỏ làm chủ được lòng đất.

Nhưng chính những điều kiện làm việc khắc nghiệt đó đã giúp chàng trai Thái Bình có thêm bản lĩnh, càng làm, anh càng hiểu rằng, chỉ có tri thức và kỷ luật mới giúp người thợ mỏ làm chủ được lòng đất. Vì thế, ngoài thời gian trong lò, anh tranh thủ học hỏi thêm kỹ thuật khai thác, đọc tài liệu, tìm hiểu về địa chất, thiết bị. Từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, sau gần 10 năm làm việc, năm 2014, anh đã đạt bậc thợ 6/6, là thợ lò đạt bậc thợ cao và nhanh nhất so với những người vào công ty cùng thời điểm, luôn đứng đầu các kỳ thi thợ giỏi cấp công ty, Tập đoàn và anh đã được ban lãnh đạo công ty giao giữ cương vị Tổ trưởng sản xuất số 1, Phân xưởng Khai thác 14, đồng thời tạo điều kiện cho vừa làm vừa học tại trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh, sau hơn 4 năm học, anh đã tốt nghiệp với tấm bằng kỹ sư khai thác mỏ.

Học để làm chủ công nghệ và tổ chức sản xuất tốt hơn

Anh Duẩn chia sẻ: “thực tế cho thấy, không làm chủ thiết bị, sản lượng thấp, lương không cao, bởi vậy nên dù công việc vất vả, nhưng tôi xin công ty tạo điều kiện cho làm ca 1 và ca 3, có thời gian buổi tối để đi học”. Từ vị trí người trực tiếp làm việc, anh bước sang vai trò vừa trực tiếp vừa tổ chức sản xuất, nơi mỗi quyết định không chỉ ảnh hưởng đến phần việc của bản thân mà còn liên quan đến tiến độ, năng suất và sự an toàn của cả tập thể.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng Lao động của Chủ tịch nước tặng anh Phạm Đình Duẩn.

Với người đứng đầu tổ sản xuất dưới hầm lò (khoảng 35 thợ mỏ), kinh nghiệm cá nhân là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải biết tổ chức công việc, nắm chắc kỹ thuật, nhận diện nguy cơ và giúp từng thành viên hiểu rõ trách nhiệm của mình. Anh chọn cách làm việc gương mẫu bằng hành động cụ thể, sẵn sàng đảm nhận những công việc khó, cùng anh em tháo gỡ vướng mắc trong sản xuất.

Anh quan niệm, muốn tập thể vững mạnh thì từng người phải tiến bộ, đoàn kết. Bởi vậy, việc hướng dẫn thợ trẻ trở thành một phần quan trọng trong công việc của người tổ trưởng. Không chỉ truyền đạt những nguyên tắc trên lý thuyết, anh trực tiếp chỉ dẫn thao tác, uốn nắn những điểm chưa đúng, chia sẻ kinh nghiệm xử lý tình huống và động viên người thợ mới vượt qua bỡ ngỡ, lo lắng.

Anh hùng Lao động Phạm Đình Duẩn vinh dự trở thành một trong 10 cá nhân xuất sắc nhất, được vinh danh Công nhân tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Từ thực tế công việc, anh Duẩn nhận ra, sức khỏe và kinh nghiệm là những yếu tố cần thiết nhưng để xử lý những vấn đề phức tạp trong khai thác mỏ, người thợ còn phải hiểu sâu hơn về kỹ thuật, địa chất và thiết bị. Do đó, năm 2020, anh tiếp tục theo học lên trình độ thạc sĩ khai thác mỏ, sau 3 năm học, anh là công nhân đầu tiên của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh đạt trình độ này. Anh Duẩn luôn tâm niệm, việc học đối với anh không dừng ở tấm bằng, mà kiến thức phải trở lại với công trường, giải quyết những vướng mắc đang tồn tại, giúp công việc hiệu quả hơn và hạn chế rủi ro cho người lao động. Những gì được học cần được kiểm nghiệm trong thực tế; những bất cập tại hiện trường lại đặt ra câu hỏi mới, thúc đẩy anh không ngừng nỗ lực.

Những sáng kiến nảy sinh từ thực tiễn

Nếu sự cố cứu hộ tai nạn lao động là phép thử khắc nghiệt đối với bản lĩnh và trách nhiệm, thì những sáng kiến trong sản xuất lại phản ánh sự bền bỉ, kiên trì của anh Phạm Đình Duẩn trong công việc thường ngày. Trong quá trình công tác, anh có hơn 20 giải pháp hợp lý hóa sản xuất cấp đơn vị và 12 sáng kiến cấp công ty, các giải pháp tập trung vào cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn và nâng cao năng suất khai thác; một số sáng kiến đã được Tập đoàn ghi nhận, áp dụng và nhân rộng.

Anh hùng Lao động Phạm Đình Duẩn chia sẻ cùng phóng viên.

Nhờ những giải pháp cải tiến được triển khai, năng suất khai thác của Phân xưởng Khai thác 14 tăng trung bình từ 1,3 đến 1,5 lần so với trước đây. Tổ sản xuất số 1 do anh phụ trách liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 10 đến 15% trong giai đoạn 2013–2025; năng suất lao động bình quân luôn thuộc nhóm dẫn đầu công ty, tập thể nhiều năm được công nhận là “Tổ lao động xuất sắc”. Ông Trịnh Văn An, Chủ tịch công đoàn Công ty Cổ phần Than Vàng Danh cho biết: “ hơn 20 năm công tác, anh Phạm Đình Duẩn là người tận tụy trong công việc, có trách nhiệm với gia đình và luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và đầu năm 2026, anh đã được ban lãnh đạo công ty đề bạt lên làm Phó Trưởng phòng Điều khiển sản xuất ”.

Danh hiệu cao quý và trách nhiệm tiếp nối

Với những nỗ lực cống hiến không ngừng của mình, tháng 6/2025, anh Phạm Đình Duẩn vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đây không chỉ là niềm vui của cá nhân anh Phạm Đình Duẩn, “người truyền cảm hứng” cho các đồng nghiệp, mà là niềm vui, phấn khởi, tự hào của cả Công ty và Tập đoàn. Vẫn là tinh thần học hỏi, cần mẫn, trách nhiệm trong công việc, sự chân thành, mộc mạc và tình cảm tha thiết dành cho người thợ mỏ, Anh hùng Lao động Phạm Đình Duẩn chia sẻ:

"Thợ mỏ đã cho tôi vinh quang, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ, tôi mong các thợ mỏ luôn tâm huyết với nghề, phấn đấu học tập, nghiên cứu làm chủ công nghệ, đề cao tính bền vững của công việc, và luôn tự hào khi được cống hiến cho ngành Than, cho đất mỏ Anh hùng”.