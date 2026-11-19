Đưa tiếng nói trẻ em đến gần hơn với chính sách

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Thu Hương

Buổi gặp mặt có bà Ninh Thị Ty - Anh hùng Lao động, Chủ tịch Tập đoàn Hồ Gươm; ông Trần Công Khương -Chánh Văn phòng Tập đoàn Hồ Gươm; bà Khúc Thị Hoa Phượng - Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam.

Đại diện Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam có bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội; ông Lương Thế Khanh - Phó Chủ tịch Hội; bà Vũ Thị Kim Hoa - Phó Chủ tịch Hội; bà Lê Tuyết Mai - Phó Chủ tịch Hội; nhà báo Bùi Văn Khương - Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam (cơ quan trực thuộc Hội); bà Nguyễn Thu Hà - Chánh Văn phòng Hội; ông Lê Văn Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Kiểm tra Hội; bà Trần Thị Bích Hòa - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư vì quyền trẻ em.

Tại buổi gặp, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam giới thiệu khái quát về hoạt động của Hội. Điểm đặc thù của Hội là không chỉ thực hiện các chương trình hỗ trợ, bảo trợ trẻ em mà còn tham gia xây dựng chính sách, giám sát việc thực hiện quyền trẻ em và lên tiếng trước những vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Đây cũng là ba nhóm nhiệm vụ được quy định tại khoản 4 Điều 92 Luật Trẻ em.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam chia sẻ về hoạt động của Hội. Ảnh: Uông Ngọc

Trong hai năm gần đây, Hội đã tham gia góp ý 22 văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ em. Riêng Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024, Hội đưa ra 13 ý kiến, trong đó 7 ý kiến được tiếp thu, tập trung vào các nguyên tắc xử lý thân thiện, bảo mật thông tin và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên.

Hội cũng tham gia góp ý Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và nhiều vấn đề liên quan đến thuốc lá điện tử, đồ uống có đường, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Đáng chú ý, hàng nghìn trẻ em đã được tham vấn về an toàn mạng, an toàn giao thông và xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em. Theo bà Hòa, trẻ em không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà cần được tạo điều kiện bày tỏ quan điểm, tham gia đóng góp vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống của mình.

Anh hùng lao động Ninh Thị Ty lắng nghe những chia sẻ về công tác bảo vệ quyền trẻ em của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Ảnh: Uông Ngọc

Hiện Hội có hơn 40.000 hội viên, mạng lưới tổ chức xã hội bảo vệ quyền trẻ em tại 22/34 tỉnh, thành phố. Các chương trình như “Tết ấm cho em”, “Thắp sáng những ước mơ”, “Hội chợ Tết không đồng” cùng các hoạt động thúc đẩy sáng kiến trẻ em, cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước”, cuộc thi viết về “Trường học hạnh phúc” góp phần hỗ trợ trẻ em khó khăn và tạo cơ hội để các em thể hiện tiếng nói, nguyện vọng.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ IV đến nay, Hội và các hội thành viên đã huy động gần 250 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật, hỗ trợ hơn 235.000 trẻ em.

Sự đồng hành từ trách nhiệm cộng đồng

Lắng nghe những chia sẻ về hoạt động của Hội, bà Ninh Thị Ty - Anh hùng Lao động, Chủ tịch Tập đoàn Hồ Gươm bày tỏ sự quan tâm đối với công tác bảo vệ quyền trẻ em, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, hội viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ vì cộng đồng.

Theo bà Ninh Thị Ty, chăm lo cho trẻ em không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách hay những tổ chức hoạt động trong lĩnh vực trẻ em, mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đều có thể đóng góp bằng những cách thức phù hợp với điều kiện và khả năng của mình.

Bà cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, việc bảo vệ trẻ em cần quan tâm đến những vấn đề mới nảy sinh. Trẻ em cần được tiếp cận công nghệ, trí tuệ nhân tạo một cách phù hợp, nhưng đồng thời phải được bảo vệ trước nguy cơ lệ thuộc, giảm khả năng tư duy độc lập và sáng tạo. Đây là vấn đề cần có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để định hướng, đồng hành cùng các em.

Anh hùng lao động Ninh Thị Ty (trái), Chủ tịch Tập đoàn Hồ Gươm và bà Nguyễn Thị Thanh Hòa (phải), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Ảnh: Uông Ngọc

Anh hùng Lao động Ninh Thị Ty (giữa) cùng đại diện Tập đoàn Hồ Gươm, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Thu Hương

Chủ tịch Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa trao tặng Anh hùng lao động Ninh Thị Ty bức tranh đạt giải cuộc thi vẽ tranh Ngôi nhà mơ ước - do Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức. Ảnh: Thu Hương

Tại cuộc gặp, bà Ninh Thị Ty cũng chia sẻ sự đồng hành của Tập đoàn Hồ Gươm nhằm giúp Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam có thêm điều kiện thuận lợi trong hoạt động. Với bà, đây là sự chung tay vì lợi ích cộng đồng, cùng hướng đến mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Cuộc gặp cũng là dịp để hai bên trao đổi về những vấn đề đang đặt ra trong công tác trẻ em, từ bảo đảm các quyền cơ bản, thúc đẩy quyền tham gia đến bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ mới trong môi trường số.

Vì thế, sự gặp gỡ giữa lãnh đạo Tập đoàn Hồ Gươm và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa kết nối giữa hai đơn vị mà còn gợi mở thêm những cách thức đồng hành vì một môi trường an toàn, lành mạnh, nơi mỗi trẻ em đều có cơ hội được phát triển toàn diện và thực hiện đầy đủ các quyền của mình./.