Anh hùng Lao động Nguyễn Trọng Thái – Tôi có người vợ luôn cảm thông, chia sẻ với nghề thợ mỏ

Đón chúng tôi (PV) ở gần Bảo tàng TP Quảng Ninh, một địa chỉ mà nhiều du khách khi đến với Hạ Long không thể bỏ qua điểm du lịch độc đáo này, là Bảo tàng duy nhất tại Việt Nam có màu đen, lấy cảm hứng từ khối than đá – loại khoáng sản đặc trưng của vùng đất mỏ anh hùng, giới thiệu với chúng tôi, anh Thái hồ hởi : “Bảo tàng, Thư viện Quảng Ninh là một kiệt tác bên bờ di sản, không chỉ độc đáo về mặt kiến trúc, ở đây còn hấp dẫn về không gian trưng bày sinh động, với hàng nghìn hiện vật phong phú, mang đến góc nhìn tổng thể về TP Quảng Ninh; từ đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên, các giai đoạn lịch sử đến sự phát triển của ngành Than và văn hóa đồng bào các dân tộc trên địa bàn”.

Anh hùng Lao động Nguyễn Trọng Thái (áo đen) chia sẻ với phóng viên.

Sau khi để chúng tôi chiêm ngưỡng cụm công trình độc đáo trong ít phút, anh Thái đã mời chúng tôi về nhà của anh, cách Bảo tàng chỉ khoảng vài cây số, rẽ vào con ngõ ngay sau chợ Hồng Hà (phường Hạ Long), lúc này trời đã nhá nhem tối, anh Thái pha vội ấm trà, đon đả mời chúng tôi chén trà nóng vừa pha rồi dí dỏm: “Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng, Ngày tháng Mười chưa cười đã tối, ở đây ăn cơm, tớ xuống bếp tý là xong ngay !”.

Thêm một lần chúng tôi bất ngờ khi chứng kiến đôi bàn tay chai sạn của thợ lò, tưởng rằng chỉ biết cầm cuốc, cầm choòng đào than... lại rất khéo léo khi vo gạo, nhặt rau, nấu cơm. Và rồi, bữa cơm thân mật bắt đầu cũng là lúc dòng ký ức ùa về với người thợ lò xuất sắc của ngành than… Sinh ra và lớn lên trong gia đình có 4 anh em trai, cuộc sống của chàng thanh niên tại vùng quê Kinh Môn, Hải Dương, vô cùng khó khăn.

Bố làm kiểm lâm luôn công tác xa, mẹ làm giáo viên với đồng lương ít ỏi nên nhiều khi cả nhà phải ăn cơm độn sắn, độn khoai. Thương bố mẹ, Nguyễn Trọng Thái (sinh 1974) quyết định xin đi làm công nhân ở Quảng Ninh.Thời gian đầu, anh đi đội than thuê nhưng công việc không ổn định nên anh Thái đã đăng ký tham gia học nghề tại Trường Công nhân mỏ Hữu Nghị Việt Xô. Năm 1994, ra trường sau 2 năm học, anh nộp đơn xin vào làm việc tại mỏ than Hà Lầm (nay là Công ty CP Than Hà Lầm).

Anh Nguyễn Trọng Thái được nhận Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Anh Thái chia sẻ: “Ngày đó có những anh em ở quê ra cùng làm, chỉ có phấn đấu là tháng này mình phải làm cao hơn tháng trước, tất cả cùng nhau thi đua bằng tiền lương thôi, tháng này nó hơn lương mình thì tháng sau mình phấn đấu hơn lương nó. Anh em cứ hăng say thi đua lao động, có được đồng lương, anh em lại phấn đấu mua sắm một thứ gì đó, như cái xe đạp đẹp để khi được nghỉ đi chơi với các bạn… chính đó là những động lực thôi thúc để mình cố gắng, mặc dù công việc rất khó khăn, vất vả nhưng điều quan trọng là nó thu nhập ổn định”.

Sau 5 năm phấn đấu, bằng sự cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, năm 1999, anh Nguyễn Trọng Thái được tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng sản xuất Công trường kiến thiết cơ bản 1. Tại mỏ Than Hà Lầm, ai làm tổ trưởng thì tổ sản xuất mang tên người đó, như một cách khích lệ tinh thần làm việc. Chỉ huy tổ thợ đào lò mang tên mình, Tổ trưởng Nguyễn Trọng Thái luôn ý thức được sự vinh dự nhưng đầy thách thức này.

Vận dụng những kiến thức đã học và tham khảo, học hỏi kinh nghiệm các thế hệ đi trước nhằm cải tiến quy trình, nâng cao hiệu quả khai thác, tổ sản xuất của anh nhiều năm liền duy trì vị trí đứng đầu, với kỷ lục "năng suất cao nhất", "ít sự cố nhất" và hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng tiến độ.

Khi nhìn dòng chữ “Tổ đào lò Nguyễn Trọng Thái đạt năng suất dẫn đầu kỷ lục ngành than” trên những tấm bằng khen, cờ thi đua, anh tự hào nhưng cũng cảm thấy trách nhiệm, động lực lớn lao hơn để cùng anh em trong Tổ phấn đấu, cố gắng nhiều hơn nữa, gương mẫu, sẵn sàng đảm nhận những công việc khó, cùng anh em tháo gỡ vướng mắc trong sản xuất. Điều quan trọng nhất để thành công đó chính là sự đoàn kết, không cần người tổ trưởng phải làm hết mọi công việc hay làm thật giỏi, mà quan trọng là biết gắn kết anh em lại với nhau; khi cả tổ có sự đoàn kết như một gia đình, lúc đó tất cả khó khăn đều được vượt qua”, anh Thái đúc kết.

Anh Nguyễn Trọng Thái được Lãnh đạo Đảng tặng quà lưu niệm tại cuộc gặp mặt các đại biểu được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới” (năm 2017).

Trong nhiều năm, tổ của anh Thái dẫn đầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về sản lượng đào lò. Một dấu mốc đặc biệt là năm 2011, Nguyễn Trọng Thái được lựa chọn là người đầu tiên đặt chân xuống độ sâu -300 m tại mỏ Than Hà Lầm. Đây là thời điểm ngành Than chinh phục độ sâu khai thác mới. Dấu chân của anh sau đó được đúc đồng và lưu giữ tại phòng truyền thống TKV.

Không chỉ giỏi nghề, anh còn là người luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó, năm 2014, khi xảy ra sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng ở Lâm Đồng, thợ lò Nguyễn Trọng Thái là kíp trưởng trong đoàn cứu hộ của TKV. Với kinh nghiệm hơn 20 năm làm việc dưới hầm mỏ, anh Thái đã đề xuất phương án mở lối trực tiếp từ cửa hầm nhằm tiếp cận những người bị nạn nhanh nhất. Và chỉ sau 2 ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy và giải cứu thành công 12 công nhân.

Thời điểm chứng kiến những người đồng nghiệp của mình an toàn, lành lặn được đưa lên khỏi lòng đất, anh Nguyễn Trọng Thái không thể ngăn được giọt nước mắt hạnh phúc. “Kỷ niệm đó với tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. Cảm giác lúc nhìn thấy đồng đội giống như là nhìn thấy người than trong gia đình. Ban đầu đến hiện trường ai cũng mang tâm trạng nặng trĩu, đầy lo lắng, nhưng khi thấy mọi người an toàn, tất cả đều òa lên khóc, nhảy lên ôm nhau, vỗ tay reo hò mừng vui khôn xiết. Cảm giác như vừa giành được chiến thắng một cách vang dội, đó là cảm giác chung của tất cả mọi người có mặt ngày hôm ấy tại thủy điện Đạ Dâng”, anh Thái nhớ lại.

Trong 30 năm trực tiếp làm thợ mỏ, anh Thái đã có gần 100 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, được áp dụng vào sản xuất và làm lợi cho đơn vị hơn 10 tỷ đồng, đồng thời trực tiếp bồi dưỡng nhiều thợ mỏ trẻ; trong đó có 22 người đạt danh hiệu Thợ giỏi cấp công ty và 8 người đạt Thợ giỏi xuất sắc cấp Tập đoàn. Với những nỗ lực cống hiến không ngừng nghỉ trong thời gian dài của mình, năm 2020, Chủ tịch nước đã phong tặng anh Nguyễn Trọng Thái danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026), Anh hùng Lao động Nguyễn Trọng Thái trân trọng gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo, các đồng nghiệp, đã tạo điều kiện giúp đỡ để anh có được danh hiệu cao quý này, và đặc biệt, anh Thái luôn tự hào khi có người vợ tần tảo, luôn cảm thông, chia sẻ, đồng hành với anh trong công việc và cuộc sống, cùng 2 cậu con trai chăm ngoan, học giỏi.

Chị Dương Thị Lời, người phụ nữ đầu gối tay ấp của anh Nguyễn Trọng Thái, chia sẻ: “do đặc thù công việc anh Thái thường xuyên đi làm ca, làm kíp, đặc biệt những ca làm đêm, những thông tin lao động ngành than, lúc đầu tôi cũng có lúc lo lắng, nhưng sau dần quen theo nếp sinh hoạt. Thỉnh thoảng các cháu cũng hỏi nhưng mình giải thích về công việc của bố để các cháu thông cảm và dần dần mẹ con cũng quen với điều đó. Đặc thù công việc yêu cầu như vậy, mình cũng phải thông cảm và chỉ biết động viên anh cùng nhau cố gắng để cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh Thái được cơ quan quan tâm, tặng nhiều bằng khen và cũng là động lực để các con phấn đấu, học tập theo bố”, chị Lời tâm sự.

Chị Dương Thị Lời, vợ Anh hùng Lao động Nguyễn Trọng Thái.

Tiếp lời vợ, anh Thái hồ hởi: “nhà mình có 2 cậu con trai nhưng hiện đang làm việc và học tập trên TP Hà Nội, cậu lớn năm nay gần 30 tuổi rồi, chưa lập gia đình, tốt nghiệp đại học khoa công nghệ thông tin, cậu bé thì đang học đại học khoa công nghệ môi trường, bà xã thì cứ xoay sở với cửa hàng chuyên cung cấp quần áo, mũ, giày, găng tay, mặt nạ phòng độc và thiết bị bảo hộ lao động ngành than ở đối diện chợ Hồng Hà (gần nhà). Ngày xưa khi các con còn nhỏ, vợ tôi bế cả 2 đứa ra cửa hàng, vừa bán hàng vừa trông con để tôi yên tâm vào lò đấy. Cưới nhau được 2 năm thì vợ tôi cũng có duyên khi chọn buôn bán các thiết bị bảo hộ lao động của thợ mỏ, rồi từ đó đến nay, cũng gắn bó với thợ lò gần 30 năm, được gặp gỡ các thợ lò, được nghe kể nhiều câu chuyện vui buồn nghề mỏ, nên luôn thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ, đồng hành với tôi trong công việc và cuộc sống”.

Ông Trịnh Ngọc Toản, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Than Hà Lầm cho biết: “ Thực hành lời Bác dạy, hơn 30 năm công tác, anh Nguyễn Trọng Thái là người tận tụy trong công việc, có trách nhiệm với gia đình và luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, là động lực để các công nhân khác học tập, noi theo; với 30 năm trực tiếp làm thợ lò, năm 2024, anh Thái đã được ban lãnh đạo công ty đề bạt lên làm cán bộ phòng Điều khiển sản xuất ”.

Đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có sự hy sinh của người phụ nữ, đối với anh Nguyễn Trọng Thái, mặc dù công việc còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng động lực làm việc, cũng là điều quý giá đối với anh là người vợ tần tảo, luôn cảm thông, chia sẻ, đồng hành với anh trong nghề thợ mỏ và cuộc sống.