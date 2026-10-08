Anh hùng lao động Nguyễn Thị Phương Thảo là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes, cập nhật chiều 7/10 theo giờ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương Thảo trở lại vị trí người giàu thứ hai Việt Nam, sau ông Phạm Nhật Vượng.

Tài sản của bà Thảo hiện được Forbes ước tính khoảng 4,1 tỷ USD, trong khi ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khoảng 35,7 tỷ USD. Với mức tài sản này, Chủ tịch Vietjet đã vượt bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng, khoảng 100 triệu USD.

Diễn biến trên đưa bà Thảo trở lại vị trí quen thuộc trong nhóm những người giàu nhất Việt Nam, sau một thời gian thứ hạng biến động cùng giá cổ phiếu của các doanh nghiệp mà bà trực tiếp và gián tiếp sở hữu.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là Chủ tịch HĐQT Vietjet Air (VJC), Chủ tịch Sovico Group và Phó Chủ tịch thường trực HDBank (HDB). Phần lớn tài sản của bà trên bảng xếp hạng Forbes được tính toán dựa trên giá trị cổ phần tại Vietjet và HDBank.

Theo số liệu hiện tại, bà Thảo trực tiếp sở hữu gần 169,6 triệu cổ phiếu HDB và gần 47,5 triệu cổ phiếu VJC. Ngoài ra, bà còn nắm giữ gián tiếp hơn 154,7 triệu cổ phiếu VJC thông qua Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny.

Trong phiên giao dịch ngày 7/10, cổ phiếu VJC giảm 0,6%, xuống 128.000 đồng một cổ phiếu, đưa vốn hóa Vietjet lên khoảng 98.440 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, HDB tăng 0,2%, lên 28.100 đồng một cổ phiếu.

Biến động của hai mã cổ phiếu này có ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị tài sản của bà Thảo trên bảng xếp hạng tỷ phú. Đây cũng là lý do thứ hạng tài sản của nữ doanh nhân thường xuyên thay đổi theo diễn biến của thị trường chứng khoán.

Không chỉ ghi nhận sự thay đổi về thứ hạng tài sản, các doanh nghiệp gắn với bà Thảo cũng đang duy trì quy mô hoạt động lớn.

Theo báo cáo tài chính bán niên sau soát xét, Vietjet đạt 51.536 tỷ đồng doanh thu hợp nhất trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.372 tỷ đồng, tăng khoảng 6%.

Kết quả này phản ánh đà mở rộng mạnh của hãng hàng không trong bối cảnh nhu cầu đi lại và vận tải hàng không tiếp tục phục hồi. Quy mô doanh thu tăng nhanh cũng cho thấy Vietjet đang đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, dù lợi nhuận tăng với tốc độ khiêm tốn hơn doanh thu.

Tại HDBank, bức tranh kinh doanh tích cực hơn. Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 13.202 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 31,1% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt 1,045 triệu tỷ đồng, trong khi ROE ở mức 25,4% và ROA đạt 2,17%.

Theo MBS Research, HDBank được dự báo tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao trong quý III/2026. Lợi nhuận trước thuế quý này được dự báo tăng 58,6% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất trong hệ thống theo đánh giá của đơn vị phân tích.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, dấu ấn của bà Thảo tiếp tục được ghi nhận ở cấp độ quốc gia. Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đảng và Nhà nước đã trao Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho bà.

Trước đó, bà Thảo là nữ doanh nhân Việt Nam đầu tiên được Chính phủ Pháp trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh. Bà có bằng tiến sĩ Học viện Mendeleev về điều khiển học kinh tế, cùng các bằng cử nhân về tài chính tín dụng và quản lý kinh tế lao động tại Nga.