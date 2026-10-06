Anh hùng Lao động Nguyễn Mạnh Thản - Công dân học tập đề cao phụng sự cộng đồng

Anh hùng Lao động Nguyễn Mạnh Thản - lãnh đạo Công ty Cổ phần Ao Vua ủng hộ 100 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học của Hội Khuyến học Hà Nội.

Thách thức đổi mới và bài học từ "ngôi trường thực tiễn"

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và phát triển xanh, các doanh nghiệp đứng trước áp lực đổi mới khốc liệt. Đối với người lãnh đạo, việc học không dừng lại ở những tri thức hay kinh nghiệm đã có, mà là năng lực liên tục cập nhật tư duy mới để thích ứng và phát triển.

Sinh ra dưới chân núi Tản (Ba Vì, Hà Nội), khởi nghiệp từ mô hình du lịch sinh thái đơn thuần, ông Nguyễn Mạnh Thản từng khiến nhiều người hoài nghi bởi những ý tưởng đầu tư táo bạo. Bằng bản lĩnh và tầm nhìn thực tiễn, ông đã chứng minh tính đúng đắn qua hàng loạt dự án đi trước đón đầu xu hướng.

Ông Nguyễn Mạnh Thản - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ao Vua.

Ông là người tiên phong biến bãi bồi chăn thả gia súc giữa dòng sông Đà thành Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh rộng hơn 65ha. Từ năm 2003, ông tiếp tục mở đường cho mô hình mới khi đầu tư xây dựng Công viên Vĩnh Hằng - mô hình công viên nghĩa trang hiện đại, văn minh đầu tiên tại khu vực phía Bắc.

Đồng thời, ông cũng dành nhiều tâm huyết phát triển các công viên thảo dược, bảo tồn hàng trăm loài cây thuốc Nam phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Nhìn lại hành trình phát triển, ông chia sẻ, mỗi lần mở rộng sang một lĩnh vực mới - từ du lịch sinh thái, xử lý môi trường cho đến dịch vụ tâm linh - đều đặt ra những thách thức lớn về kỹ thuật, năng lực quản trị và chuẩn mực văn hóa.

"Tri thức là nền tảng, nhưng "ngôi trường thực tiễn" mới là thước đo kiểm chứng chính xác nhất. Mỗi lời khen, góp ý hay phản ánh của khách hàng chính là một bài học thực tế để người làm dịch vụ nhìn lại mình, điều chỉnh tác phong và phương pháp làm việc", Anh hùng Lao động Nguyễn Mạnh Thản đúc kết.

Chính nhờ tinh thần kiên trì tự học, nghiên cứu và bám sát thực tiễn, ông Nguyễn Mạnh Thản đã hai lần vinh dự nhận "Bằng Lao động sáng tạo" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2013) và danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2014).

Công ty Cổ phần Ao Vua đã trở thành hệ sinh thái đa ngành vững mạnh.

Công ty Cổ phần Ao Vua xây dựng "Đơn vị học tập" lấy con người làm trung tâm

Ở ông Nguyễn Mạnh Thản, người ta thấy sự kết hợp hài hòa giữa tư duy kinh doanh sắc bén và tấm lòng của một trí thức hành động. Hằng năm, ông trích tới 2/3 lợi nhuận để tái đầu tư, đổi mới công nghệ và phát triển các dự án mới, coi đó là trách nhiệm phải liên tục tiến lên.

Từ tinh thần tự học của người đứng đầu, ông Nguyễn Mạnh Thản đã từng bước đưa tinh thần tự học, học tập suốt đời, đổi mới sáng tạo và kỹ năng số trở thành một nét đặc trưng trong văn hóa doanh nghiệp tại Ao Vua. Tri thức cá nhân được chuyển hóa thành sức mạnh tập thể, đưa Công ty Cổ phần Ao Vua trở thành một "Đơn vị học tập" kiểu mẫu.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, ông Nguyễn Mạnh Thản thiết lập cơ chế quản trị lấy học tập làm động lực phát triển. Tại Ao Vua, phong trào học tập không phải là lý thuyết suông mà được đo lường bằng các con số thực chất.

Trên 95% cán bộ, người lao động được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên hằng năm; trên 90% người lao động được bồi dưỡng kỹ năng sống và đào tạo về chuyển đổi số, kỹ năng số phục vụ công việc; 98% cán bộ, nhân viên tham gia đầy đủ các chương trình học tập theo quy định.

Tại Công ty Cổ phần Ao Vua, phong trào học tập không phải là lý thuyết suông mà được đo lường bằng các lớp học, lớp tập huấn đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức của cán bộ, nhân viên, người lao động.

Đặc biệt, ông khởi xướng phương châm học tập độc đáo: "Lãnh đạo học nhân viên - Nhân viên học lãnh đạo - Đồng nghiệp học lẫn nhau". Người đi trước hướng dẫn người đi sau, lãnh đạo lắng nghe sáng kiến từ người lao động trực tiếp. Mọi phong trào thi đua hằng tháng tại Ao Vua đều gắn với việc đánh giá ý thức học hỏi và khả năng vận dụng tri thức vào cải tiến kỹ thuật.

Thông qua môi trường học tập này, ông hướng tới việc hoàn thiện 4 giá trị cốt lõi cho mỗi người lao động: Sức khỏe (hài hòa Thân - Tâm - Trí) - Tri thức (biết nhiều, hiểu sâu, vận dụng đúng) - Trách nhiệm (với bản thân, khách hàng, doanh nghiệp) - Hợp tác (chia sẻ và cùng tiến bộ).

Mô hình học tập từ nếp nhà, dòng họ đến trách nhiệm với cộng đồng

Không chỉ kiến tạo môi trường tự học tại Ao Vua, với ông Nguyễn Mạnh Thản, tinh thần học tập suốt đời chỉ thực sự có sức sống bền vững khi bắt rễ sâu xa từ nếp nhà, dòng họ và lan tỏa ra toàn cộng đồng.

Là người con gắn bó sâu sắc với Ba Vì, ông nhấn mạnh giá trị cốt lõi của khuyến học xuất phát từ nền tảng gia đình: "Ý nghĩa lớn nhất của "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập" là tạo nên một nếp nhà ham học, một dòng họ biết nâng đỡ nhau và một cộng đồng cùng tiến bộ. Khi mỗi gia đình tốt lên, dòng họ tốt lên thì quê hương Ba Vì cũng sẽ có thêm nguồn lực tri thức để phát triển ngày càng văn minh, giàu đẹp".

Nhìn từ thực tiễn, ông cho rằng việc học trong gia đình và dòng họ ngày nay không dừng lại ở bằng cấp, mà quan trọng hơn là học nghề, học cách làm ăn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và học cách làm người. Đó chính là chìa khóa để người dân tự lực vươn lên, làm giàu bền vững ngay trên chính quê hương mình.

Hằng năm, Công ty Cổ phần Ao Vua dành từ 8-10 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và đồng hành cùng các quỹ khuyến học.

Tấm lòng với quê hương đã được ông nối dài bằng những việc làm thiết thực. Hằng năm, ông đều dành từ 8-10 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và đồng hành cùng các quỹ khuyến học.

Bên cạnh đó, ông còn tích cực lan tỏa tri thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng khi trực tiếp tổ chức các buổi tọa đàm hướng dẫn người cao tuổi phương pháp dinh dưỡng, vận động "Thân - Tâm - Trí", giúp người dân tự bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng sống.

Trả lời về động lực bền bỉ gắn bó với công tác khuyến học và phụng sự xã hội, ông chia sẻ chân thành: "Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Khi gặp những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng rất nghị lực và ham học, tôi hiểu rằng đôi khi chỉ cần thêm một chút hỗ trợ, một suất học bổng đúng lúc là có thể giúp các em tiếp tục con đường học tập".

"Chúng tôi trao đi không chỉ là quà tặng vật chất, mà là gửi gắm niềm tin rằng ý chí vươn lên luôn được xã hội ghi nhận và tiếp sức. Với tôi, khuyến học không chỉ là cho đi hôm nay, mà là gieo những hạt giống tốt cho ngày mai".

- Anh hùng Lao động Nguyễn Mạnh Thản - Công dân học tập tiêu biểu của Thủ đô

Tự học, học tập suốt đời - phương châm sống của Anh hùng Lao động Nguyễn Mạnh Thản

Hành trình từ một người con đất núi Tản Ba Vì đến Anh hùng Lao động, doanh nhân Nguyễn Mạnh Thản là minh chứng sinh động cho tinh thần học không bao giờ cùng.

Trăn trở về áp lực đổi mới của thế hệ trẻ cũng như đội ngũ doanh nhân hiện nay, ông chia sẻ từ chính trải nghiệm của mình: "Rời ghế nhà trường hay đạt được thành công nào đó chưa bao giờ là điểm dừng của việc học. Xã hội chuyển động từng ngày, tri thức hôm nay rất nhanh sẽ trở nên lạc hậu nếu không được cập nhật.

Người lãnh đạo nếu ngừng học thì doanh nghiệp sẽ mất đi cơ hội đổi mới. Việc học vì thế không chỉ nằm trên sách vở, mà phải học từ đồng nghiệp, từ khách hàng, từ những người lao động trực tiếp và cả từ chính thất bại của mình. Tự học là hành trình cả đời - học để làm việc hiệu quả hơn, để thích ứng và quan trọng hơn là để mỗi ngày tự hoàn thiện bản thân".

Khái quát lại hành trình kiên trì ấy bằng một phương châm sống giản dị mà sâu sắc, Anh hùng Lao động Nguyễn Mạnh Thản tâm niệm: "Học để biết nhiều, hiểu sâu, vận dụng đúng; học để làm tốt, sống có ích và mỗi ngày hoàn thiện mình hơn".

Triết lý ấy không chỉ là kim chỉ nam cho hành trình tự học của vị doanh nhân Anh hùng, mà đã trở thành "nguồn năng lượng mềm" lan tỏa đến từng người lao động Ao Vua.

Từ một nếp nhà ham học đến một tập thể tự học, ông Nguyễn Mạnh Thản đang thầm lặng thắp lên ngọn lửa góp phần kiến tạo nên một xã hội học tập bền vững từ chính những việc làm thiết thực mỗi ngày.