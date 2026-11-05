Anh hùng đặc công Bùi Xuân Hình

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo có 4 anh chị em, tháng 8-1967, 22 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau 6 tháng huấn luyện bộ binh, ông cùng đơn vị từ Hòa Bình cấp tốc hành quân bộ theo đường Hồ Chí Minh vào chiến trường. Hành quân mất hơn 4 tháng, mới vào đến chiến trường B2, ông được bổ sung về đơn vị J16 đặc công cơ giới Miền (một trong những đơn vị tiền thân của Lữ đoàn 429, Binh chủng Đặc công hiện nay) và đã tham gia nhiều trận đánh lớn nhỏ. Theo lời kể của Đại tá Bùi Xuân Hình, các căn cứ địch luôn được bố phòng cẩn mật với hệ thống hàng rào bảo vệ và hệ thống chiếu sáng dày đặc. "Địch được trang bị “tận răng” với đầy đủ trang thiết bị hiện đại nhưng vẫn thua ta bởi chúng không lường được mưu trí cũng như sự dũng cảm của những người chiến sĩ đặc công” - ông cho biết.

Trận tập kích căn cứ Tua Hai, năm 1969 là một trong những trận đánh đáng nhớ của ông và đồng đội. Khi ấy, ông là đại đội trưởng trực tiếp chỉ huy trận đánh. Quá trình tiếp cận mục tiêu, do địch nghi ngờ gác chặn nên đơn vị ông không cắt được lớp hàng rào cuối cùng. Trước tình hình trên, ông quyết định chuyển cách đánh, kiên trì chờ đợi địch sơ hở. Khoảng 4, 5 giờ sáng, lính bỏ gác về ngủ, ông cho đội hình đột nhập qua cửa ngách vào chiếm lĩnh mục tiêu. Trong vòng 30 phút tiến công dồn dập, đơn vị ông đã phá hủy 3 khẩu cối 81mm, 6 hầm trú ẩn, 15 nhà làm bằng gỗ bị cháy, 3 xe tải, khiến 60 tên địch thương vong.

Cuối năm 1970, đơn vị ông nhận nhiệm vụ sang giúp nước bạn Campuchia. Lại một lần nữa bản lĩnh của người chỉ huy mưu trí đã giúp ông và đồng đội chiến thắng trong trập tập kích phá hủy sân bay Pochentong. Ông Hình kể: “Khi ấy, tôi là Tiểu đoàn phó trực tiếp chỉ huy các mũi đánh vào các khu vực bãi đậu máy bay, anh Nhật chỉ huy đánh vào khu kho, anh Tạ đánh vào khu bãi xe. Anh Khoa, Tiểu đoàn trưởng nắm lực lượng dự bị ở bên ngoài. Ngày N, đơn vị hành quân đánh chiếm mục tiêu. Gần 1 giờ, hỏa lực ta đánh phá liên tục các khu vực máy bay đậu. Nhưng tình huống bất ngờ nảy sinh, địch có sự thay đổi khu vực bãi đậu tàu bay và khu kho. Tôi đã quyết định phương án dùng hỏa lực B-40, B-41 bắn câu vào. Kết quả, kho bị nổ tung làm cho tiểu đoàn bảo vệ của địch đóng quân ngay bên cạnh cũng bị tiêu diệt. Kết thúc trận đánh, quân ta đã phá hủy 90 máy bay địch, có 30 máy bay trực thăng chiến đấu, 15 xe tải các loại, 1 kho dã chiến, 1 tiểu đoàn bảo vệ đóng gần khu kho, 1 trung tâm chỉ huy điều khiển bay, 1 bãi xe con…”.

Anh hùng LLVT nhân dân Bùi Xuân Hình (bên trái) kể chuyện chiến đấu.

Cuối năm 1973, đơn vị của ông được lệnh rút về nước, chiến đấu trong đội hình của Trung đoàn Đặc công 116, Sư đoàn 2. Giữa tháng 4-1975, đơn vị ông nhận được lệnh đánh chiếm cây cầu trên xa lộ Sài Gòn cho đại quân tiến vào thành phố Sài Gòn. Trên cương vị tiểu đoàn trưởng, ông trực tiếp đi trinh sát mục tiêu, xác định nắm rõ địch ở một bên đầu cầu, còn đầu bên kia do đồng chí Quỳnh làm mũi trưởng bơi qua sông điều tra. Không may đồng chí Quỳnh bị địch bắn bị thương và bị địch bắt. Mục tiêu bị lộ, ông Hình buộc phải chuyển phương án khác. Ông xác định sử dụng lực lượng tinh nhuệ, sắc bén tập trung đánh chiếm bằng được một đầu cầu, đầu bên kia dùng hỏa lực cối bắn khống chế.

“Ngày 25-4, tôi chỉ huy đơn vị hành quân đột nhập đánh chiếm mục tiêu, tiến công dồn dập, liên tiếp sau gần 40 phút ta đã làm chủ hai bên đầu cầu. Sau đó, tôi cho đơn vị khẩn trương triển khai công sự, theo phương án chốt giữ chặt hai bên đầu cầu, đánh chặn bằng được lực lượng địch rút về Sài Gòn (thời gian khoảng 1 tuần liên tục, ngày đêm chiến đấu quyết liệt không cho chúng rút về Sài Gòn). 5 giờ sáng 30-4, sau khi xin ý kiến cấp trên, đội hình chiến đấu của Tiểu đoàn chúng tôi đã cùng các đơn vị xe tăng tiến thẳng vào Dinh Độc Lập giữa tiếng reo hò và cờ hoa vẫy chào đoàn Quân Giải phóng”, Đại tá Bùi Xuân Hình kể.

Sau ngày miền Nam giải phóng, Khmer Đỏ đã có âm mưu bành chướng quấy rối biên giới Tây Nam của nước ta. Tháng 4-1978, đơn vị ông cơ động từ Tây Ninh về An Giang triển khai đội hình phòng ngự dọc theo tuyến biên giới giữa ta và Campuchia. Để thực hiện âm mưu xâm lấn, địch sử dụng 1 lực lượng lớn cộng với hỏa lực tấn công vào xã Ba Chúc nhằm đánh bật ta phát triển lực lượng đánh sâu vào nội địa. Ta có thương vong, sức chiến đấu có suy giảm, ở phía sau lực lượng địch có tăng cường thêm lực lượng chi viện.

Trước tình hình đó, chỉ huy đơn vị họp bàn phương án phân công ông Hình chỉ huy 1 đại đội chia làm 2 mũi gọng kìm vận động leo lên đỉnh núi tấn công từ trên xuống. Địch chống trả quyết liệt, sau yếu dần rồi buộc phải bỏ chạy về bên kia biên giới. Trận này địch bị tiêu diệt gần 500 tên, ta thu gần 100 khẩu súng các loại. Với cương vị Tham mưu trưởng Trung đoàn, ông đã mạnh dạn, táo bạo, linh hoạt kết hợp giữa xung lực cộng hỏa lực vận động tiến công địch ngoài công sự, đánh bại cuộc tấn công của địch, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc của trung đoàn.

Tháng 7-1978, đơn vị ông được lệnh hành quân gấp từ An Giang về Tây Ninh phối hợp với đơn vị bạn đánh chiếm chốt địch ở Bạch Bột. Cấp trên giao, sau 3 ngày phải đánh chiếm được đồi Bạch Bột do địch chiếm giữ vì đây là trục đường huyết mạch tiếp tế chi viện cho các đơn vị phòng ngự phía trước. Ông Hình trên cương vị Tham mưu trưởng trung đoàn trực tiếp tổ chức đi trinh sát mục tiêu.

Đại tá Bùi Xuân Hình cho biết: “Đúng giờ quy định, ta đồng loạt tiến công đánh chiếm các mục tiêu. Ta đã chiếm được một số mục tiêu do địa hình phức tạp. Nhưng do trời tối, ta có thương vong, các mũi xin lui ra. Trước tình hình trên, tôi báo cáo cấp trên, trực tiếp vào mũi chủ yếu gặp anh Giáp Văn Thiện, Đại đội trưởng động viên bộ đội đào công sự ẩn nấp, dùng hỏa lực khống chế, kiên quyết bám trụ chờ trời sáng quan sát được mục tiêu. Gần 5 giờ, pháo binh cộng thiết giáp, cao xạ 37mm bắn dồn dập. Sau đó các mũi phát triển đánh chiếm các mục tiêu. Đến gần 9 giờ, ta đã hoàn toàn làm chủ trận địa. Trận này ta tiêu diệt 300 tên, chiếm lại toàn bộ khu vực Bạch Bột, phá tan âm mưu lấn chiếm của địch, mở thông đường cho Quân đoàn 4 cơ động chi viện cho các đơn vị phòng ngự ở tuyến trước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Vợ chồng Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Bùi Xuân Hình tại nhà riêng.

Trong suốt những năm tham gia cách mạng, qua nhiều chiến trường, nhiều trận đánh quy mô lớn, nhỏ ác liệt, nhiều đối tượng tác chiến khác nhau, đồng chí Bùi Xuân Hình luôn dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo trong từng trận đánh. Với những năm tháng cống hiến hết mình, Đại tá Bùi Xuân Hình đã được Đảng và Nhà nước, Quân đội tặng nhiều huân, huy chương và phần thưởng cao quý. Đặc biệt, ngày 26-4-2018, ông vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân vì đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.