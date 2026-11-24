Cảnh sát tại London. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo cảnh sát Greater Manchester, sự cố xảy ra khoảng 22 giờ (giờ địa phương) tại nhà thi đấu Co-op Live, nơi rapper người Mỹ Don Toliver đang biểu diễn.

Nhiều khán giả bất ngờ xuất hiện triệu chứng ho, cay mắt và khó thở. Một số nhân chứng cho biết họ ngửi thấy mùi khó chịu, trong khi nhiều người hoảng loạn tìm đường rời khỏi khu vực biểu diễn.

Lực lượng chức năng lập tức tuyên bố tình trạng sự cố nghiêm trọng, huy động cảnh sát, cứu hỏa và nhân viên y tế đến hiện trường. Theo AP, hơn 80 người được nhân viên y tế kiểm tra và điều trị, trong đó một người phải nhập viện. Công tác khử nhiễm cũng được tiến hành tại nhà thi đấu.

Nhà chức trách ban đầu nghi ngờ chất được phát tán là hơi cay, song chưa xác định chính xác thành phần cũng như nguyên nhân vụ việc.

Đơn vị quản lý Co-op Live cho biết đang phối hợp với cảnh sát để điều tra. Buổi biểu diễn tiếp theo của Don Toliver tại London ngày 23-11 cũng bị hoãn. Cảnh sát khuyến cáo những người tham dự nếu xuất hiện triệu chứng bất thường cần đến cơ sở y tế kiểm tra.