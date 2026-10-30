[Ảnh] Hội sách Mùa Thu trở thành điểm hẹn của người yêu sách

Hội sách Mùa Thu thu hút nhiều bạn đọc đến tham quan, tìm kiếm và lựa chọn những đầu sách yêu thích.

Các gian hàng trưng bày nhiều thể loại sách như văn học, lịch sử, khoa học, kỹ năng sống và sách thiếu nhi, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm độc giả.

Nhiều gian hàng triển khai các chương trình giảm giá, ưu đãi mua theo combo đối với nhiều đầu sách, thu hút sự quan tâm của bạn đọc đến tham quan và mua sắm.

Bạn Hà Anh (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) bày tỏ: “Mua sách tại hội sách giúp mình tiết kiệm được khá nhiều chi phí nhờ các chương trình giảm giá. Mình cũng có cơ hội tìm mua thêm nhiều cuốn sách yêu thích với mức giá hợp lý”.

Hội sách thu hút bạn đọc ở nhiều lứa tuổi, từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi, với nhu cầu tìm hiểu và lựa chọn sách khác nhau.

Chị Minh Hà (phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Gia đình mình đến hội sách chủ yếu để cùng nhau tham quan, dành thời gian bên nhau. Nếu tìm được cuốn sách nào hay, phù hợp với sở thích thì mình cũng sẽ lựa chọn mua”.

Hoạt động “Xây dựng Thư viện cộng đồng: Đổi sách cũ lấy sách mới” thu hút sự tham gia của bạn đọc, tạo cơ hội trao đổi và tiếp cận thêm những đầu sách khác nhau.

Bên cạnh hoạt động trưng bày và giới thiệu sách, hội sách còn tổ chức nhiều chương trình giao lưu, trải nghiệm dành cho bạn đọc ở các lứa tuổi.

Hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, Hội sách Mùa Thu góp phần tạo dựng không gian sinh hoạt văn hóa dành cho cộng đồng, khuyến khích thói quen đọc sách và lan tỏa văn hóa đọc trong đời sống.