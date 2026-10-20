[Ảnh] Hội nhập và giữ gìn bản sắc dân tộc

Mang theo niềm tự hào quê hương, họ không chỉ thi đấu vì màu áo Nam Tuấn mà còn kể câu chuyện về những người phụ nữ vùng cao vượt qua những bộn bề của gia đình, công việc để theo đuổi đam mê với trái bóng tròn.

Sau màn ra mắt tại Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ I năm 2026 tổ chức tại tỉnh Lào Cai, ngày 27/9, đội bóng đá nữ xã Nam Tuấn chính thức được thành lập.

Sau khi thành lập, đội bóng đá nữ xã Nam Tuấn có 23 vận động viên và 2 huấn luyện viên, duy trì tập luyện đều đặn vào các chiều trong tuần.

Huấn luyện viên Dương Trọng Huy cho biết: Hiện nay, đội đã bổ sung thêm 8 cầu thủ nhằm tạo nguồn lực kế cận, từng bước thay thế những cầu thủ lớn tuổi.

Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Tuấn tổ chức Giải bóng đá nữ năm 2026 với sự tham gia của 5 đội bóng đại diện cho các xóm.

Các đội bóng với đa dạng thành viên, từ cán bộ, công chức, giáo viên, học sinh đến nông dân, cán bộ xóm. Có người mới ngoài 20 tuổi, cũng có những cầu thủ đã gần 60 tuổi.

Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh, song khi cùng khoác lên mình màu áo đội bóng, tất cả đều thi đấu hết mình, quyết liệt trong từng pha tranh bóng và phối hợp ăn ý với đồng đội.

Những đôi chân vốn đã quen với ruộng nương và công việc gia đình, thì trên sân bóng﻿ là những bước chạy mạnh mẽ, những pha tranh bóng quyết liệt của các cô gái dân tộc.

Mỗi người có tính cách, thế mạnh khác nhau nhưng khi tập luyện, thi đấu, họ luôn động viên, hỗ trợ, đoàn kết, cùng cố gắng vì màu áo mình đang mang.

Sự đồng hành của gia đình, công việc thường ngày được sẻ chia, người thân có mặt trên sân bóng đã tiếp thêm động lực để các nữ cầu thủ yên tâm tập luyện, thi đấu.

Đáp lại tình cảm đó của khán giả là những pha bóng gay cấn, hấp dẫn, bàn thắng liên tiếp được các cầu thủ ghi trên sân.

Để có thể ra sân, mỗi nữ cầu thủ đều phải chủ động sắp xếp công việc hằng ngày, tranh thủ thời gian sau những giờ lao động để tập luyện và thi đấu.

Với họ, bóng đá không chỉ là môn thể thao giúp rèn luyện sức khỏe mà còn là niềm vui, là cơ hội giao lưu, kết nối và thử sức mình.

Cũng từ những trận bóng, niềm đam mê được tiếp nối qua các thế hệ. Trên sân có cả 3 thế hệ từ các bà đến mẹ và cháu cùng tham gia thi đấu cho đội bóng xóm mình.

Tiếng reo hò cổ vũ tạo nên một không gian sinh hoạt cộng đồng giàu ý nghĩa, nơi phụ nữ được thể hiện bản thân, được sẻ chia niềm vui cùng nhau.