[Ảnh] Hội người Việt Nam tại Pháp: Niềm tự hào và hành trình 50 năm bền bỉ đồng hành cùng dân tộc

Sau khi đất nước thống nhất, năm 1976, các tổ chức Việt kiều tập hợp thành một đại gia đình đoàn kết, đó là Hội người Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Những kiều bào đã bước sang tuổi tám mươi, chín mươi nhưng ánh mắt vẫn ngời sáng niềm tự hào về tình cảm sắt son trong hành trình 50 năm bền bỉ đồng hành cùng dân tộc. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Kiều bào rất xúc động khi xem lại những hình ảnh tham gia phong trào yêu nước năm xưa. Khi đất nước còn chìm trong khói lửa trong cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước, những người con xa xứ trên đất Pháp đã biến tình yêu quê hương thành hành động thiết thực. Họ là những trí thức, sinh viên, công nhân xuống đường bãi công, biểu tình đòi hòa bình cho Việt Nam; là những người thầm lặng quyên góp từng đồng franc, góp phần tạo nên một "mặt trận lòng dân" lan tỏa khắp châu Âu, hay làm hậu phương vững chắc cho hai Đoàn đàm phán Hiệp định Paris. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Khi hòa bình lập lại, kiều bào tại Pháp lại tiếp tục chặng đường mới. Không còn là những cuộc xuống đường sục sôi, họ mang tri thức, công nghệ, nguồn lực và trái tim nhiệt thành trở về đóng góp cho công cuộc tái thiết đất nước. Từ những hội thảo khoa học, những dự án y tế, giáo dục, đến những nhịp cầu nối Việt Nam với bạn bè quốc tế thời kỳ hội nhập có dấu ấn thầm lặng nhưng bền bỉ của cộng đồng Việt kiều tại Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đại sứ Trịnh Đức Hải tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp Vương Hữu Nhân cùng các thế hệ kiều bào. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Kiều bào gắn bó với phong trào yêu nước từ những năm 1960 vui mừng và xúc động được nắm chặt tay nhau, cùng ôn lại biết bao kỷ niệm của một thời đấu tranh vì Tổ quốc. Họ luôn tự hào rằng: Dù ở đâu, làm ﻿ gì, vẫn mãi những người con đất Việt. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Trao tặng "Bằng tri ân" cho những kiều bào đã có những đóng góp tích cực, bền bỉ và quý báu cho quá trình xây dựng và phát triển Hội người Việt Nam tại Pháp. Khi đất nước bước sang trang sử mới, kiều bào tại Pháp lại không quản ngại khó khăn để tiếp tục cống hiến thông qua những dự án khoa học, giáo dục, y tế và là nhịp cầu ngoại giao nhân dân bền bỉ góp phần đưa Việt Nam hội nhập với thế giới. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Nửa thế kỷ qua, Hội người Việt Nam tại Pháp không chỉ là một tổ chức, mà đã trở thành mái nhà chung ấm áp nghĩa tình, luôn hướng về quê hương. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Hợp ca thiếu nhi góp vui với tác phẩm "Hồi tưởng" của nhạc sĩ Hoàng Vân. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Hợp ca Quê hương biểu diễn hai tác phẩm "Ca ngợi Tổ quốc" và "Người là niềm tin tất thắng". (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại sứ Trịnh Đức Hải chụp ảnh lưu niệm với các thế hệ kiều bào bền bỉ gắn bó với phong trào yêu nước tại Pháp. Từ thế hệ đi trước đến những người trẻ hôm nay, Hội người Việt Nam tại Pháp tiếp tục vững bước làm nhịp cầu nối liền trí tuệ và trái tim kiều bào với quê hương. (Ảnh: KHẢI HOÀN)