[Ảnh] Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 220, phát biểu mở đầu hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương dự hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 220 của Bộ Chính trị﻿ với đại biểu dự hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 220 của Bộ Chính trị và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương﻿ và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 220 của Bộ Chính trị trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 220 phát biểu mở đầu hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 220 và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Bắc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 220 phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)