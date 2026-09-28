[Ảnh] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu dự hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì, điều hành hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách dự hội nghị.

Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách dự hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách﻿ lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp thảo luận về nhóm dự án thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính, gồm các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa Lê Thanh Hoàn phát biểu ý kiến thảo luận tại phiên họp.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Trần Văn Lâm phát biểu ý kiến thảo luận tại phiên họp.