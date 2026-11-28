Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đón lãnh đạo các nước dự Hội nghị
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chụp ảnh chung với lãnh đạo các nước Lào, Campuchia và Myanmar
Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao CLMV-12
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao CLMV - 12
Các đại biểu tham dự Hội nghị CLMV
Các đại biểu tham dự Hội nghị CLMV
Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 11
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 11
Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith
Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế ACMECS lần thứ 11. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing
HỒNG NHUNG; ảnh: TRẦN HUẤN