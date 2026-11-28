Rời nhà đi làm lúc rạng sáng, bà Phạm Thị Nga không ngờ chỉ vài giờ sau, nước lũ đã tràn vào nhà, bà trở tay không kịp, chỉ kịp lấy giấy tờ, còn nhiều tài sản trong nhà bị ngập nước.