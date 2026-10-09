[Ảnh] Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến và vinh danh 'Công dân Thủ đô ưu tú' năm 2026

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng chứng nhận, vinh danh 9 "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026.

Lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự hội nghị.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Thành phố Hà Nội phát biểu và phát động phong trào thi đua năm 2027.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng chứng nhận danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026 cho Anh hùng Lao động Mai Đức Chung, nguyên Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng chứng nhận danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026 cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2026 cho Hòa thượng Thích Thanh Nhã (sinh năm 1950, thế danh Đỗ Văn Mâu), Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh; nguyên Phó Trưởng Ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; nguyên Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; trụ trì chùa Trấn Quốc, thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng chứng nhận danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026 cho ông Phạm Thành Trung, công nhân Xí nghiệp Quản lý duy trì Hồ, Công ty thoát nước Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng chứng nhận, vinh danh 9 "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thành phố Hà Nội và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2026.

Chương trình nghệ thuật chào mừng hội nghị.

Chương trình nghệ thuật chào mừng hội nghị.

Chương trình nghệ thuật chào mừng hội nghị.