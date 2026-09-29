[Ảnh] Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Quốc hội Phan Chí Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.