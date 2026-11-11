[Ảnh] Hội An: Du khách rộn ràng 'tận hưởng' không gian di sản trong ngày mưa ngập

Du khách tìm về Hội An để săn tìm những khoảnh khắc trầm mặc của di sản trong những cơn mưa.

Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Hoài dâng cao, gây ngập tuyến đường Bạch Đằng ven sông, đoạn ngập chỉ khoảng hơn 100m.

Khung cảnh này đã mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách khi di chuyển và ghi lại khoảnh khắc đặc trưng của mùa mưa phố Hội﻿.

Việc ngồi xích lô lướt trên "mặt nước" trở thành một trải nghiệm vô cùng đáng giá.

Vốn đã quen thuộc với nhịp nước dâng hằng năm, các hộ kinh doanh tại khu vực thấp trũng ven sông Hoài chủ động kê cao hàng hóa, vừa dọn dẹp theo con nước vừa mở cửa đón khách bình thường.

Hai cha con du khách người Mỹ hào hứng ghi lại khoảnh khắc hiếm gặp.

Nhiều du khách nước ngoài có mặt ở Hội An dịp này coi "sự kiện nước dâng" là một điều hết sức may mắn trong hành trình thăm phố cổ.

Một số du khách vẫn hào hứng trải nghiệm đi thuyền trên sông Hoài ngắm phố cổ trong ngày nước dâng cao.

Các khu vực khác ở Hội An chưa ghi nhận tình trạng lụt lội hay ngập úng.

Nhiều di tích, danh thắng, bảo tàng... chật kín du khách.

Tại chùa Cầu, khu vực được coi là trái tim của phố cổ, lượng người đến thăm luôn ở mức rất cao.

Họ săn tìm những khoảnh khắc đẹp của di sản trong những cơn mưa.

Bên trong di tích chùa Cầu vừa hoàn thành trùng tu, du khách nước ngoài chăm chú lắng nghe thuyết minh và thích thú chụp ảnh không gian thờ tự cổ kính, ấm cúng.

Nhiều du khách tập trung nghe hướng dẫn viên thuyết minh về chùa Cầu.

﻿Trên phố, những cơn mưa không làm khung cảnh bớt đi phần rộn ràng và cảm xúc.

Nhịp sống Hội An và những chất liệu văn hóa vẫn ngập tràn trên từng ngóc ngách.

Những quán hàng, tiệm cà-phê là nơi du khách thả hồn vào nhịp điệu phố cổ.

Họ tận hưởng đặc sản địa phương.

Những cửa hàng đồ da đậm chất Hội An luôn là điểm nhấn hấp dẫn du khách.