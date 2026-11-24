Đội cồng chiêng xã Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng, tham gia biểu diễn, giao lưu văn hóa tại chương trình. (Ảnh: AN VINH)

Chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống﻿, bản sắc đặc sắc của các dân tộc Việt Nam; tạo sân chơi giao lưu, tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa học viên các dân tộc với cán bộ, viên chức, người lao động. (Ảnh: AN VINH)

Là trường Đảng, Học viện không chỉ trang bị lý luận chính trị mà còn góp phần bồi đắp văn hóa, bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. (Ảnh: AN VINH)

Hiện 16 lớp Cao cấp lý luận chính trị K77A58 hệ tập trung có học viên của 19 dân tộc anh em. (Ảnh: AN VINH)

Trong đó có 99 học viên thuộc 18 dân tộc thiểu số﻿ đến từ nhiều vùng của Tổ quốc. (Ảnh: AN VINH)

Chương trình vừa là sân chơi vui tươi, vừa là bài học sinh động để người cán bộ hiểu, trân trọng và biết phát huy giá trị văn hóa của nhân dân để phục vụ nhân dân. (Ảnh: AN VINH)

Là một người Gia Rai, anh Ksor Tuâng, học viên lớp K77A58.04, chia sẻ: "Tham gia chương trình, chúng tôi phần nào cảm nhận rõ hơn ý nghĩa sâu sắc của Ngày Văn hóa Việt Nam, cũng như các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa Việt Nam hiện nay. Sự có mặt của các dân tộc anh em tại chương trình đã khắc họa bức tranh văn hóa đa dạng mà thống nhất, bồi đắp thêm niềm tự hào và sự gắn bó giữa các học viên". (Ảnh: AN VINH)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III (thứ hai từ trái qua), cùng các học viên, cán bộ, viên chức Học viện trải nghiệm văn hóa các dân tộc. (Ảnh: AN VINH)

Bên cạnh biểu diễn giao lưu văn hóa, chương trình còn tổ chức các trò chơi dân gian. (Ảnh: AN VINH)

Chương trình đã góp phần nâng cao trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở mỗi học viên các dân tộc với cán bộ, viên chức, người lao động. (Ảnh: AN VINH)

Qua đó, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trường Đảng đoàn kết, kỷ cương, giàu bản sắc. (Ảnh: AN VINH)

Các học viên múa sạp, giao lưu văn hóa. (Ảnh: AN VINH)

Các học viên thi kéo co. (Ảnh: AN VINH)