Học sinh Hà Nội tham gia cuộc thi NASA International Space Apps Challenge Hà Nội 2026. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Cuộc thi NASA International Space Apps Challenge Hà Nội 2026 mang chủ đề “The Next Frontier” được tổ chức tại Trường trung học cơ sở Trưng Vương﻿ (Hà Nội). Cuộc thi là một phần của NASA Space Apps Challenge - cuộc thi hackathon toàn cầu, người tham gia khai thác dữ liệu mở của NASA và các cơ quan vũ trụ đối tác để xây dựng giải pháp cho những vấn đề liên quan đến trái đất và không gian.

Với vai trò đơn vị phối hợp tổ chức, Trường trung học cơ sở Trưng Vương đồng thời là địa điểm diễn ra lễ khai mạc, các phần thi chính của hackathon và lễ bế mạc, trao giải. Không gian nhà trường trở thành nơi các đội làm việc nhóm, khai thác dữ liệu, xây dựng ý tưởng, phát triển nguyên mẫu sản phẩm, tham gia workshop, phỏng vấn và bảo vệ dự án trước Hội đồng chuyên môn.

Trong cuộc thi NASA International Space Apps Challenge Hà Nội 2026, các đội dự thi tham gia giải quyết 14 thử thách thuộc nhiều lĩnh vực: Khoa học trái đất, thiên văn học, khám phá mặt trăng, Sao Hỏa, phần mềm,… Thí sinh kết hợp kiến thức khoa học, kỹ năng lập trình, tư duy thiết kế và khả năng xử lý dữ liệu để phát triển các giải pháp ứng dụng.

Học sinh Trưng Vương tham gia với các đội thi, tham gia giải quyết những thử thách khoa học-công nghệ trong môi trường đòi hỏi khả năng sáng tạo, hợp tác và làm việc dưới áp lực thời gian.

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Trưng Vương cho rằng, sân chơi khoa học-công nghệ NASA Space Apps Challenge giúp học sinh được trực tiếp khám phá, thử nghiệm và phát triển ý tưởng từ kiến thức đã học. Quá trình nghiên cứu, làm việc nhóm, xây dựng sản phẩm và bảo vệ dự án còn giúp học sinh rèn luyện tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề và sự tự tin trong những môi trường quốc tế. Trong ảnh: Đại diện nhà trường, phụ huynh học sinh có mặt tại cuộc thi NASA International Space Apps Challenge Hà Nội 2026 cùng các thí sinh.

Thí sinh làm việc nhóm để giải quyết nhiệm vụ đề ra.

Việc phối hợp tổ chức và tạo điều kiện để học sinh tham dự NASA Space Apps Challenge Hà Nội 2026 góp phần mở rộng môi trường học tập STEM, Robotics, AI và công nghệ tại các trường phổ thông.

Thông qua những hoạt động trải nghiệm STEM, khoa học và công nghệ trong không gian nhà trường sẽ khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo của học sinh. Ảnh: Các đội nhận giải Cuộc thi NASA International Space Apps Challenge Hà Nội 2026.

Một đội đạt giải Nhất được trao giải.

Trường trung học cơ sở Trưng Vương có 2 đội giành giải Nhất, đồng thời nằm trong 10 đội tại điểm thi Hà Nội được lựa chọn đề cử vào Vòng đánh giá toàn cầu (Global Judging) của NASA. Kết quả này đưa các dự án của học sinh Trưng Vương cùng dự án học sinh các trường tiếp tục bước vào vòng đánh giá ở quy mô quốc tế.