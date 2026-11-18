[Ảnh] Hoàn thiện nhà ga hành khách sân bay Long Thành
Nhà ga hành khách là hạng mục quan trọng nhất, được xem là “trái tim” của dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1. Sau hơn 5 năm 3 tháng kể từ ngày khởi công, đến nay, những công đoạn cuối đang được gấp rút hoàn thiện, góp phần khai thác sân bay theo dự kiến từ ngày 24/12/2026.
Gói thầu 5.10 - thi công nhà ga hành khách được khởi công ngày 31/8/2021 với giá trị hợp đồng là hơn 36.000 tỷ đồng. Đây là gói thầu có giá trị lớn và có tính chất kỹ thuật phức tạp nhất của giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành.
Nhà ga hành khách sân bay Long Thành gồm ga trung tâm và 3 cánh, thiết kế với hướng đi tách biệt. Công trình gồm 1 trệt, 3 lầu, chiều cao đỉnh mái hơn 45m, tổng diện tích sàn khoảng 376.000m2 đang đi vào hoàn thiện.
Nhà ga hành khách với kiến trúc hình đóa hoa sen. Trong đó, điểm nhấn ngoại thất phần mái nhà ga chính được tạo hình theo những lớp cánh hoa sen đan xếp chồng lên nhau, xòe rộng tinh tế. Hệ thống mái kính nhà ga thiết kế lấy ánh sáng rộng 10.000m2.
Không gian nội thất kết hợp giữa vẻ hiện đại và nét văn hóa bản địa với việc sử dụng vật liệu tre trang trí, các mảng xanh cảnh quan tự nhiên cùng hệ thống trần nhôm lấy sáng tự nhiên, mang lại trải nghiệm không gian mở thoáng đãng
Sau khi hoàn thành phần xây dựng cơ bản, những tháng qua các đơn vị thi công chuyển trọng tâm sang lắp đặt thiết bị và hoàn thiện các hệ thống phục vụ khai thác.
Liên danh nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục lắp đặt còn lại, kiểm tra và chạy thử các thiết bị quan trọng. Dù gặp khó khăn trong huy động nhân lực có tay nghề do nhu cầu lao động tại nhiều dự án xây dựng trên cả nước tăng cao, các nhà thầu đã chủ động sắp xếp nguồn lực, ưu tiên những hạng mục then chốt, có tính quyết định đến tiến độ vận hành nhà ga.
Các khu vực ưu tiên phục vụ chương trình thử nghiệm vận hành tổng thể (ORAT) cũng được tập trung triển khai theo kế hoạch, nhằm bảo đảm các hệ thống thiết yếu sẵn sàng trước thời điểm đưa nhà ga vào khai thác.
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Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-hoan-thien-nha-ga-hanh-khach-san-bay-long-thanh-post1003478.html