Bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang được hoàn thiện những công đoạn cuối.

Gói thầu 5.10 - thi công nhà ga hành khách được khởi công ngày 31/8/2021 với giá trị hợp đồng là hơn 36.000 tỷ đồng. Đây là gói thầu có giá trị lớn và có tính chất kỹ thuật phức tạp nhất của giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành gồm ga trung tâm và 3 cánh, thiết kế với hướng đi tách biệt. Công trình gồm 1 trệt, 3 lầu, chiều cao đỉnh mái hơn 45m, tổng diện tích sàn khoảng 376.000m2 đang đi vào hoàn thiện.

Đường giao thông kết nối trực tiếp nhà ga hành khách đang dần được hoàn thiện.

Nhà ga hành khách với kiến trúc hình đóa hoa sen. Trong đó, điểm nhấn ngoại thất phần mái nhà ga chính được tạo hình theo những lớp cánh hoa sen đan xếp chồng lên nhau, xòe rộng tinh tế. Hệ thống mái kính nhà ga thiết kế lấy ánh sáng rộng 10.000m2.

Không gian nội thất kết hợp giữa vẻ hiện đại và nét văn hóa bản địa với việc sử dụng vật liệu tre trang trí, các mảng xanh cảnh quan tự nhiên cùng hệ thống trần nhôm lấy sáng tự nhiên, mang lại trải nghiệm không gian mở thoáng đãng

Sau khi hoàn thành phần xây dựng cơ bản, những tháng qua các đơn vị thi công chuyển trọng tâm sang lắp đặt thiết bị và hoàn thiện các hệ thống phục vụ khai thác.

Các nhà thầu đang thi công lắp đặt thiết bị để hoàn thiện những hạng mục cuối bên trong nhà ga.

Liên danh nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục lắp đặt còn lại, kiểm tra và chạy thử các thiết bị quan trọng. Dù gặp khó khăn trong huy động nhân lực có tay nghề do nhu cầu lao động tại nhiều dự án xây dựng trên cả nước tăng cao, các nhà thầu đã chủ động sắp xếp nguồn lực, ưu tiên những hạng mục then chốt, có tính quyết định đến tiến độ vận hành nhà ga.

Các khu vực ưu tiên phục vụ chương trình thử nghiệm vận hành tổng thể (ORAT) cũng được tập trung triển khai theo kế hoạch, nhằm bảo đảm các hệ thống thiết yếu sẵn sàng trước thời điểm đưa nhà ga vào khai thác.

Hệ thống mái kính nhà ga sân bay Long Thành thiết kế lấy ánh sáng rộng 10.000m2.

Với sự phối hợp giữa các bên và việc tập trung nguồn lực cho những hạng mục trọng yếu, liên danh nhà thầu cam kết hoàn thành các công việc thuộc phạm vi đảm nhận, đáp ứng mục tiêu đưa nhà ga hành khách vào vận hành trong tháng 12/2026, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại theo tiến độ.

Lắp đặt hệ thống máy soi chiếu hành lý 3D hiện đại tại nhà ga sân bay Long Thành.

Các ống lồng lên máy bay khu vực nhà ga hành khách đã được hoàn thiện.

Công nhân đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối phần bên ngoài nhà ga hành khách.

Công nhân tỉ mỉ thi công từng chi tiết nhỏ nhất bên trong nhà ga hành khách.

Công nhân thi công hoàn thiện những hạng mục cuối nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Trong giai đoạn đầu sân bay Long Thành sẽ khai thác khu vực phía tây nhà ga hành khách.

Đến nay nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã thi công được 5 năm 3 tháng kể từ ngày khởi công.

Cây xanh được bố trí bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Công nhân trồng cây xanh bên trong nhà ga hành khách.

Quầy làm thủ tục lên máy bay đang dần được hoàn thiện.

Ghế được lắp đặt bên trong nhà ga dành cho khu vực hành khách đợi trước khi lên máy bay.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành với kết cấu 1 trệt và 3 tầng lầu, tổng diện tích sàn khoảng 376 nghìn m2, với giá trị hợp đồng là 36.000 tỷ đồng.

Sân bay Long Thành xây dựng với diện tích 5.000ha tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư khái toán là hơn 16 tỷ USD, chia thành ba giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là hơn 5,4 tỷ USD, với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Sau gần 6 năm kể từ ngày khởi công, dự kiến sân bay Long Thành sẽ hoàn thành cuối năm 2026.

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