[Ảnh] Hoàn thành nội dung Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026 khu vực IV

Tàu CSB 8005 thực hiện xử lý tình huống của Ban tổ chức yêu cầu. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tham gia hội thi, hội thao tại khu vực IV có 3 tàu gồm: tàu CSB 8005, tàu CSB 4035 và tàu CSB 3007. Các thí sinh đã thực hiện 6 nội dung thi: Toàn tàu; Hàng hải-Thông tin-Radar; Cơ khí boong-Vũ khí; Cơ điện; Quân sự chung và Chính trị-Pháp luật.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các thí sinh đã tích cực ôn luyện, chuẩn bị chu đáo về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và bản lĩnh công tác. Trong quá trình tham gia hội thi, hội thao, các thí sinh đã hoàn thành các nội dung được triển khai theo đúng kế hoạch, quy chế; chú trọng đánh giá trình độ chuyên môn, khả năng khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và khả năng xử trí các tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức hội thi, hội thao kiểm tra công tác bảo mật đề thi. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đối với nội dung toàn tàu, các thí sinh tập trung thể hiện kiến thức tổng hợp, khả năng tổ chức quản lý, duy trì nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật và thực hiện nhiệm vụ của từng vị trí trên tàu. Ở các nội dung chuyên ngành Hàng hải-Thông tin-Radar, Cơ khí boong-Vũ khí và Cơ điện, thí sinh đã vận dụng thuần thục kiến thức vào thực hành, xử lý các tình huống theo yêu cầu của Ban giám khảo từng chuyên ngành. Các nội dung Quân sự chung và Chính trị-Pháp luật đã góp phần kiểm tra trình độ huấn luyện, nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật và khả năng vận dụng vào thực tiễn công tác của cán bộ, chiến sĩ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thuyền trưởng tàu CSB 8005 phổ biến nội dung thi toàn tàu cho cán bộ, chiến sĩ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Các tàu Cảnh sát biển bốc nội dung thi toàn tàu.

Tàu CSB 4035 thực hiện nội dung rời cảng.

Các thí sinh thực hành thi môn thông tin tín hiệu.

Đại úy Lê Đức Nhân, Thuyền trưởng tàu CSB 4035 cho biết: Các tình huống trong nội dung thi toàn tàu có độ khó cao, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành và từng vị trí chiến đấu trên tàu. Điểm khó không chỉ nằm ở yêu cầu xử trí đúng quy trình, thuần thục động tác mà còn ở khả năng nhận định, đánh giá đúng tình hình, vận dụng linh hoạt kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người và vũ khí trang bị kỹ thuật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Cùng với việc nâng cao chất lượng chuyên môn, các tàu tham gia hội thi, hội thao năm nay luôn chú trọng duy trì nghiêm các quy định, quy trình công tác, thực hiện đúng quy tắc an toàn trong từng nội dung. Công tác quản lý bộ đội, kiểm tra vũ khí, trang bị kỹ thuật và tổ chức thực hành được tiến hành chặt chẽ, góp phần bảo đảm Hội thi, Hội thao diễn ra an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Tàu CSB 8005 cơ động trên biển thực hiện các nội dung của hội thi, hội thao.

Thực hiện nội dung cứu hộ cứu nạn.

Theo Thượng úy Cao Đăng Trung, Chính trị viên tàu CSB 8005, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chia sẻ: Nội dung thi Chính trị-Pháp luật có nhiều nội dung đổi mới, sát thực tế, không chỉ kiểm tra nhận thức về các chỉ thị, nghị quyết mà còn tập trung vào năng lực thực hành lên lớp, kỹ năng tiến hành công tác đảng, công tác chính trị; kỹ năng tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật nhất là nội dung chống IUU cho ngư dân. Qua đó, giúp Chính trị viên của các tàu nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị ngay tại bến cũng như trong thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển.

Các thí sinh thực hiện nội dung bơi tự do 300m và cứu đuối.

Việc hoàn thành các nội dung Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026 khu vực IV là cơ sở để đánh giá kết quả huấn luyện, trình độ chuyên môn và khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.