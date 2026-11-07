[Ảnh] Hiện trạng đại lộ dọc sông đầu tiên ở Đồng Nai

Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh với quy mô 12 làn xe, là tuyến giao thông có vai trò quan trọng trong kết nối hạ tầng giao thông, phát triển đô thị và liên kết vùng của thành phố Đồng Nai.

Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh tiền thân là đường Hương lộ 2, có điểm đầu tiếp giáp Quốc lộ 51, điểm cuối kết nối tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, với chiều dài khoảng 15,5km, rộng 60m, đi qua các phường Long Hưng, Tam Phước và xã An Phước.

Tuyến đường này được xác định là một trong những trục hạ tầng quan trọng để kiến thiết không gian phát triển trục cảnh quan dọc sông Đồng Nai, theo định hướng chiến lược Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn 2065.

Hiện nay, tuyến đại lộ từ Quốc lộ 51 đến cầu Vàm Cái Sứt đã thông xe và tiến hành thi công thu hẹp phần giữa đường bảo đảm theo quy hoạch 12 làn xe. Trong khi đó, đoạn từ cầu Vàm Cái Sứt đến giáp với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây đang triển khai.

Tuyến Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh bắt đầu từ Quốc lộ 51 đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Tiền thân là Hương lộ 12 với tổng chiều dài được quy hoạch là 15,5km.

Tuyến đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh chạy dọc theo sông Đồng Nai.

Đây là đại lộ đầu tiên ở thành phố Đồng Nai được hình thành theo quyết nghị của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai vào tháng 5/2026.

Tuyến đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đang được mở rộng theo quy hoạch, đoạn qua địa bàn phường Long Hưng.

Thi công mở rộng đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn thuộc địa bàn phường Long Hưng.

Phương tiện thi công đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ cầu Vàm Cái Sứt đến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Thi công hạng mục cầu Vàm Cái Sứt mở rộng thuộc tuyến đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh.

Cầu Vàm Cái Sứt hiện hữu trên tuyến đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh.

Thi công tuyến đại lộ phía đầu cầu Vàm Cái Sứt thuộc địa bàn phường Tam Phước, thành phố Đồng Nai.

Các phương tiện thi công hạng mục lu nền đường phía đầu cầu Vàm Cái Sứt thuộc địa bàn phường Tam Phước, thành phố Đồng Nai.

Thành phố Đồng Nai phát triển các quỹ đất ven Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh nhằm tổ chức lại không gian phát triển ven sông và phát triển đô thị, từng bước hình thành trục không gian chiến lược.

Ven đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đang phát triển các khu đô thị hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo nguồn lực tái đầu tư kết cấu hạ tầng và cải thiện chất lượng không gian sống.

Đây là tuyến giao thông quan trọng, có vai trò hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị và mở ra không gian phát triển mới ven sông Đồng Nai.

Tuyến đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua Đại đô thị sinh thái ven sông Đồng Nai Aqua City. Đây là khu đô thị ven sông lớn nhất thành phố Đồng Nai và khu vực phía nam.

Thành phố Đồng Nai phát triển các quỹ đất ven đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh nhằm tổ chức lại không gian phát triển ven sông và phát triển đô thị.

Phối cảnh đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh khi hoàn thành, đưa vào sử dụng.