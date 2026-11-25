Ngày 17/11, tổ chức Survival International, có trụ sở tại Anh và hoạt động bảo vệ quyền người bản địa, công bố hình ảnh về cuộc gặp mà họ mô tả là "lịch sử" với khoảng 20 người Awá chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cuộc gặp diễn ra tại bang Maranhão, Đông Bắc Brazil, khi nhóm người này chủ động đề nghị được cung cấp thực phẩm. Họ đang bị dồn vào "một hòn đảo ngày càng nhỏ hẹp trong rừng Amazon và bao quanh bởi sự tàn phá". Ảnh: Survival International.

Trước đó, các thành viên cộng đồng thổ dân Mashco Piro, một trong những bộ tộc sống biệt lập nhất thế giới, được bắt gặp tập trung bên bờ sông Las Piedras, gần Monte Salvado, tỉnh Madre de Dios, Peru, ngày 27/6/2024. Nhóm này xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn từ rừng sâu để tìm kiếm thức ăn và tránh xa sự hiện diện ngày càng gia tăng của các nhóm khai thác gỗ. Ảnh: Survival International.

Các thành viên bộ tộc Mashco Piro quan sát một nhóm du khách ở bờ bên kia sông Alto Madre de Dios, trong Vườn quốc gia Manu, thuộc lưu vực Amazon, Đông Nam Peru, ngày 21/10/2011. Peru nghiêm cấm tiếp xúc với người Mashco Piro và khoảng 12 bộ tộc chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chủ yếu do hệ miễn dịch của họ có sức đề kháng rất thấp với các bệnh thông thường. Ảnh: Reuters.

Một nhóm người bản địa sống biệt lập phản ứng khi máy bay di chuyển qua khu vực sinh sống của họ tại lưu vực Amazon, gần sông Xinane, bang Acre, Brazil, giáp biên giới Peru, ngày 25/3/2014. Ảnh: Reuters.

Ba thành viên của một bộ tộc chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài chủ động gặp nhóm nghiên cứu thuộc Quỹ Quốc gia về Người bản địa Brazil (FUNAI) bên bờ sông Envira, tại Aldeia Simpatia, bang Acre, ngày 30/6/2014. Ảnh: FUNAI.

Các thành viên bộ tộc sống biệt lập cùng hình ảnh nơi cư trú của họ được ghi lại từ trên không, trong chuyến bay qua bang Acre, Brazil, khu vực giáp biên giới Peru, vào tháng 5/2008. Ảnh: FUNAI.

Các thành viên bộ tộc phản ứng gay gắt khi phát hiện "vật thể lạ" bay qua khu vực sinh sống của họ tại bang Acre, Brazil, giáp biên giới Peru, tháng 5/2008. Ảnh: FUNAI.

Đến nay, Survival International xác định 196 nhóm bản địa chưa tiếp xúc tại 10 quốc gia ở Nam Mỹ, châu Á và Thái Bình Dương. Gần 95% trong số đó sinh sống tại Amazon, trong đó riêng Brazil có 124 nhóm. Tổ chức người bản địa Maranhão (COAPIMA) cảnh báo các cơ quan chức năng cần hành động thận trọng, bởi những cuộc tiếp xúc không được lên kế hoạch có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng bản địa sống biệt lập, chủ yếu do nguy cơ lây nhiễm bệnh và các mối đe dọa khác đối với sự an toàn, toàn vẹn của họ. Ảnh: Survival International.