Những người bản địa Awá chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài xuất hiện tại vùng đất bản địa Araribóia, bang Maranhão, Brazil, trong bức ảnh công bố ngày 17/11. Ảnh: Survival International.

Tổ chức Survival International, có trụ sở tại Anh và hoạt động bảo vệ quyền người bản địa, ngày 17/11 công bố hình ảnh về cuộc gặp mà họ mô tả là "lịch sử", diễn ra một ngày trước đó giữa nhóm công tác của chính phủ Brazil và khoảng 20 người Awá chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Cuộc gặp diễn ra tại bang Maranhão, Đông Bắc Brazil, khi nhóm người này chủ động đề nghị được cung cấp thực phẩm. Họ đang bị dồn vào "một hòn đảo ngày càng nhỏ hẹp trong rừng Amazon, bị bao quanh bởi sự tàn phá".

Survival International định nghĩa những cộng đồng bản địa chưa tiếp xúc là nhóm chủ động tránh tiếp xúc với người ngoài, không duy trì mối quan hệ thường xuyên với thế giới bên ngoài dù biết về sự tồn tại của thế giới đó.

"Trong lịch sử gần đây, chắc chắn là vài thập kỷ qua, chưa từng có cuộc tiếp cận nào tương tự với người Awá", tổ chức cho biết trên Reuters. Survival International cho rằng nhóm người này có thể đề nghị thức ăn do chịu sức ép từ những người bên ngoài đang xâm nhập lãnh thổ của họ.

Cơ quan phụ trách các vấn đề người bản địa Brazil (Funai) cho biết đang xem xét các video và thông tin lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh người Awá sống biệt lập tương tác với một cộng đồng tại vùng đất bản địa Araribóia, bang Maranhão.

Funai đã kích hoạt kế hoạch ứng phó tình huống tiếp xúc, tập trung giảm thiểu nguy cơ sức khỏe cho người bản địa. Cơ quan này khẳng định chính phủ Brazil không chủ động tìm cách tiếp xúc với nhóm người trên và vẫn duy trì chính sách không tiếp xúc.

Bộ lạc Awá sống biệt lập gần làng Tawari, thuộc vùng đất bản địa Araribóia, bang Maranhão, Brazil. Ảnh: Nhóm người bản địa Guajajara.

Người Awá thuộc nhóm dân tộc Tupi-Guarani, sinh sống ở phía Tây Bắc bang Maranhão. Một bộ phận trong cộng đồng hiện vẫn lựa chọn sống biệt lập. Trong những thập kỷ gần đây, các nhóm bản địa sống biệt lập ở Amazon ngày càng đối mặt với nguy cơ từ hoạt động khai thác khoáng sản, khai thác gỗ và chăn nuôi trái phép lấn vào địa bàn sinh sống.

"Người Awá đang chịu áp lực cực lớn khi những kẻ xâm nhập tiến vào lãnh thổ từ mọi phía, đẩy họ vào một vùng rừng Amazon ngày càng thu hẹp, bị bao quanh bởi sự tàn phá", Caroline Pearce, giám đốc Survival International, nói.

Tổ chức này xác định 196 nhóm bản địa chưa tiếp xúc tại 10 quốc gia ở Nam Mỹ, châu Á và Thái Bình Dương. Gần 95% trong số đó sinh sống tại Amazon, trong đó riêng Brazil có 124 nhóm.

Tổ chức người bản địa Maranhão (COAPIMA) cảnh báo các cơ quan chức năng cần hành động thận trọng, bởi những cuộc tiếp xúc không được lên kế hoạch có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng bản địa sống biệt lập, chủ yếu do nguy cơ lây nhiễm bệnh và các mối đe dọa khác đối với sự an toàn, toàn vẹn của họ.