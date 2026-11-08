[Ảnh] Hệ thống đường kết nối sân bay Long Thành chạy đua về đích

Đường 10 làn xe 25B kết nối từ Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh với Quốc lộ 51 và sân bay Long Thành vào ban đêm.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) được quy hoạch mạng lưới giao thông kết nối đa phương thức với đường bộ; đường sắt tốc độ cao bắc-nam kết nối trực tiếp; các tuyến metro kết nối nhanh từ Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai đến thẳng sân bay.

Trong giai đoạn đầu, việc kết nối sân bay Long Thành thực hiện bằng đường bộ. Trong đó, kết nối trực tiếp với chuỗi đường cao tốc huyết mạch của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam như: cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu; cao tốc Bến Lức-Long Thành, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, thành phố Đồng Nai cũng dành nguồn ngân sách lớn để đầu tư hàng loạt tuyến đường kết nối như 25B, 25C và các đường tỉnh lộ.

Đến thời điểm này, nhiều tuyến đường cao tốc, vành đai, tỉnh lộ đã và đang trong giai đoạn hoàn thành để kết nối đồng bộ trước thời điểm sân bay Long Thành khai thác vào cuối năm 2026.

Lãnh đạo Thành ủy Đồng Nai nhiều lần làm việc, thị sát các tuyến đường và đưa ra mệnh lệnh: “Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng sân bay Long Thành đi vào hoạt động nhưng lại thiếu đường giao thông kết nối, nhất là tuyến chính về Thành phố Hồ Chí Minh”. Quyết tâm này thể hiện cam kết mạnh mẽ của thành phố Đồng Nai với lãnh đạo Chính phủ.

Cùng với kết nối sân bay, loạt dự án hạ tầng giao thông chiến lược khi hoàn thiện sẽ góp phần tạo động lực phát triển, không chỉ cho Đồng Nai, vùng Đông Nam Bộ, mà còn cả khu vực phía nam.

Nút giao kết nối trực tiếp đường T1 sân bay Long Thành với Quốc lộ 51, đường 25C đã hoàn thành, thông xe một năm qua.

Đường T1 sân bay Long Thành khai thác phục vụ vận chuyển vật liệu xây dựng sân bay hơn một năm qua.

Đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu kết nối với sân bay Long Thành đã khai thác tạm từ ngày 18/5/2026.

Hiện nay, những hạng mục cuối cùng của cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đang được hoàn thiện để trình Bộ Xây dựng xem xét, chính thức đưa vào khai thác trong tháng 11.

Nút giao Long Thành kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và đường vào sân bay Long Thành. Đây là nút giao quan trọng hàng đầu ở khu vực phía nam.

Nút giao Long Thành đã được đưa vào khai thác từ nhiều tháng qua.

Nút giao Tân Hiệp kết nối cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và cao tốc Bến Lức-Long Thành cũng đang gấp rút hoàn thành, đưa vào khai thác trong tháng 11 này.

Đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn Đồng Nai đang bước vào giai đoạn cuối để hoàn thành. Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng trong việc giảm tải cho cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây khi sân bay Long Thành đưa vào khai thác.

Đường 25B với quy mô 10 làn xe đã hoàn thành đoạn từ đường Quách Thị Trang đến trung tâm phường Nhơn Trạch.

Đường 25B đoạn từ trung tâm phường Nhơn Trạch đến Quốc lộ 51 đang được đẩy nhanh tiến độ. Hiện nay, dự án đã thi công đạt hơn 71% sản lượng. Dự kiến, cuối năm nay sẽ hoàn thành.

Đường 25C cũng đang được các đơn vị liên quan của thành phố Đồng Nai huy động máy móc, nhân lực thi công hoàn thành trước thời điểm sân bay Long Thành khai thác.

Thành phố Đồng Nai cũng dành gần 12 nghìn tỷ đồng đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769, cùng hai tuyến mới ĐT.770B và ĐT.773 để kết nối với sân bay Long Thành.

Tuyến đường có vai trò quan trọng nhất trong kết nối sân bay Long Thành với Thành phố Hồ Chí Minh là mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành đã thi công được hơn 80% sản lượng. Dự kiến, cuối tháng 12 cao tốc này sẽ hoàn thành đồng bộ với khai thác sân bay Long Thành.

Sân bay Long Thành xây dựng với diện tích 5.000ha tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư khái toán là hơn 16 tỷ USD, chia thành ba giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là hơn 5,4 tỷ USD, với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Sau gần 6 năm kể từ ngày khởi công, dự kiến sân bay Long Thành sẽ khai thác thương mại vào lúc 0 giờ ngày 24/12/2026.