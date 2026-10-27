[Ảnh] Hé lộ không gian nghệ thuật độc đáo của DACC 2026

Với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai” (History of Tomorrow), DACC 2026 giới thiệu đến công chúng hơn 20 hoạt động nghệ thuật và sáng tạo.

Tại Bảo tàng Đà Nẵng, các triển lãm và khu trưng bày đang được gấp rút hoàn thành. Trong đó, khu trưng bày "Hồn tre đất Hội" hiện đã hoàn thành khoảng 90% các hạng mục. Tác giả của gian trưng bày là Nghệ sĩ Võ Tấn Tân (người sáng lập Taboo Bamboo Workshop). Anh sinh ra tại Cẩm Thanh, Hội An, trong một gia đình có ba thế hệ gắn bó với nghề làm tre và dựng nhà lá truyền thống.

Không gian trưng bày "Hồn tre đất Hội" mở ra thế giới sinh động của các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt làm từ tre, kết hợp hài hòa cùng hệ tiểu cảnh xanh mát và ánh sáng kiến trúc hiện đại tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Cận cảnh tác phẩm điêu khắc mô phỏng loài côn trùng được chế tác tinh xảo từ tre dưới bàn tay tài hoa của nghệ nhân, nổi bật với từng đường nét uốn nắn kỳ công.

Tác phẩm tái hiện hình ảnh 1 chú bọ ngựa có chiều cao lên tới gần 2m hết sức sống động.

Góc nhìn nghệ thuật lấp ló sau những tán lá, tôn lên cấu trúc khung sườn và đôi cánh mỏng manh nhưng chắc chắn được đan cài tỉ mỉ từ những nan tre dẻo dai.

Từng chi tiết nhỏ đều được tác giả lột tả một cách chi tiết.

Tác phẩm tái hiện 1 con muỗi đang bay lơ lửng giữa không gian.

Độ tinh xảo trong từng đường nét đan lát ở phần cánh tác phẩm, nơi ánh sáng xuyên qua tạo nên những khoảng phản chiếu lung linh, huyền ảo.

Từ những loài côn trùng quen thuộc của đồng quê xứ Hội như ong, muỗi, bọ ngựa, châu chấu vốn có kích thước nhỏ bé, qua bàn tay tài hoa và kỹ thuật xử lý vật liệu điêu luyện của nghệ nhân, chúng được tái hiện ở tỷ lệ phóng lớn đầy sống động.

Sự kết hợp giữa chất liệu tre mộc mạc và ngôn ngữ sắp đặt đương đại không chỉ mang đến góc nhìn mới lạ, tinh xảo mà còn tạo ấn tượng choáng ngợp cho công chúng khi bước vào không gian trưng bày.

Tại Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng, không gian triển lãm đa phương tiện “trong cuộn phim, khu rừng sống mãi” cũng đã được hoàn thành.

Triển lãm mở ra hướng tiếp cận mới mẻ, nơi các di sản, cổ vật và nghệ thuật đương đại cùng chung một nhịp đập tôn vinh thiên nhiên và ký ức cộng đồng.

Ánh sáng xanh huyền ảo hắt lên từ các cuộn phim, tạo chiều sâu thị giác và cảm giác bước vào một không-thời gian mang màu sắc huyền thoại của rừng già.

Triển lãm quy tụ những tác phẩm đa phương tiện của các nghệ sĩ Aliansyah Caniago, Rab và Hoàng Vũ, nơi vật chất hiện diện, vừa mang theo dấu vết của sản xuất và lao động, vừa là đường dẫn truyền, mở ra không-thời gian của những miền cõi khác.

Tác phẩm đa phương tiện kết hợp giữa cấu trúc giàn giáo công nghiệp và thiết bị âm thanh, gợi nhắc về không gian lao động, sản xuất và những tàn dư của xã hội hiện đại. Tại đây, khán giả có thể trực tiếp lắng nghe những tiếng vọng từ hoạt động xây dựng khi chiếc giàn giáo kể câu chuyện của chính mình.

Một không gian đặc biệt khi những bánh xà phòng kể một câu chuyện xuyên biên giới bằng mùi hương của chúng.

Những chất liệu được kết hợp như vẽ nên một hải trình của những chuyến hàng từ quê hương của tác giả (Aliansyah Caniago) đến tận châu Âu.