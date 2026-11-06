Ảnh hậu trường đặc biệt của Lee Jong Suk và Ju Ji Hoon

Lee Jong Suk và Ju Ji Hoon là hai nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh đình đám. Mới đây, cả hai có dịp hội ngộ trong hậu trường bộ phim The Remarried Empress (Hoàng hậu tái hôn), thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Lee Jong Suk chia sẻ hình ảnh hậu trường cùng Ju Ji Hoon.

Trong ảnh, Lee Jong Suk xuất hiện cùng Ju Ji Hoon, tạo dáng vui vẻ trước ống kính. Đính kèm ảnh, Lee Jong Suk chú thích: "Đội ngũ Hoàng hậu tái hôn".

Màn tương tác của các diễn viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Đặc biệt, việc Lee Jong Suk và Ju Ji Hoon cùng xuất hiện trong một khung hình khiến người hâm mộ thích thú, bởi đây là dịp để khán giả thấy được những khoảnh khắc hậu trường của hai diễn viên đình đám của màn ảnh Hàn Quốc.

Khán giả thích thú trước khoảnh khắc hậu trường của Lee Jong Suk và Ju Ji Hoon.

Lee Jong Suk sinh năm 1989, bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Sở hữu chiều cao nổi bật cùng ngoại hình điển trai, anh từng bước khẳng định năng lực qua nhiều dự án truyền hình.

Tên tuổi Lee Jong Suk được đông đảo khán giả biết đến sau bộ phim School 2013, đóng cùng Kim Woo Bin. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn với loạt tác phẩm như I Can Hear Your Voice, Pinocchio, W: Two Worlds, While You Were Sleeping và Big Mouth.

Không chỉ được yêu thích bởi ngoại hình, Lee Jong Suk còn tạo dựng chỗ đứng nhờ khả năng hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau. Anh thường đảm nhận những vai diễn có chiều sâu tâm lý, từ chàng trai trẻ giàu nhiệt huyết đến những nhân vật mang nhiều bí mật và nội tâm phức tạp.

Trong The Remarried Empress, nam diễn viên đảm nhận vai hoàng tử Heinrey, nhân vật có ảnh hưởng quan trọng đến cuộc đời của nữ chính Navier.

Lee Jong Suk tái xuất màn ảnh, được nhiều khán giả trông chờ.

Trong khi đó, Ju Ji Hoon sinh năm 1982, cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích phim ảnh Hàn Quốc. Anh khởi đầu sự nghiệp trong lĩnh vực người mẫu, sau đó nhanh chóng tạo được dấu ấn khi lấn sân diễn xuất.

Năm 2006, Ju Ji Hoon trở nên nổi tiếng rộng rãi nhờ vai hoàng tử Lee Shin trong bộ phim truyền hình Goong (Hoàng cung). Thành công của tác phẩm giúp anh trở thành một trong những nam diễn viên được chú ý thời điểm đó.

Những năm tiếp theo, Ju Ji Hoon tiếp tục thử sức với nhiều thể loại khác nhau, từ tâm lý, hình sự đến hành động và kinh dị. Anh góp mặt trong các dự án đáng chú ý như Along with the Gods, The Spy Gone North, Kingdom, Hyena và Jirisan.

Đặc biệt, vai diễn trong loạt phim Kingdom giúp nam diễn viên tiếp cận thêm đông đảo khán giả quốc tế. Với lối diễn xuất linh hoạt và khả năng đảm nhận những nhân vật có tính cách phức tạp, Ju Ji Hoon duy trì được sức hút riêng trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Ở The Remarried Empress, Ju Ji Hoon hóa thân thành hoàng đế Sovieshu, người đưa ra quyết định ly hôn với hoàng hậu Navier để đến với Rashta (Lee Se Young). Trong khi đó, Lee Jong Suk đảm nhận vai hoàng tử Heinrey, người sau này trở thành nhân vật quan trọng trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc mới của Navier (Shin Min Ah).

Ju Ji Hoon duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

The Remarried Empress được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng và webtoon nổi tiếng cùng tên, thuộc thể loại tình cảm, giả tưởng lấy bối cảnh hoàng cung. Tác phẩm xoay quanh những biến cố trong cuộc hôn nhân của Navier cùng các mối quan hệ tình cảm, quyền lực giữa những nhân vật thuộc hai đế quốc.

Sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng, trong đó có Lee Jong Suk, Ju Ji Hoon và Shin Min Ah, khiến bộ phim trở thành một trong những dự án nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả.