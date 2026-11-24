Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h giờ địa phương, khi những cột khói bất ngờ bao trùm nhà thi đấu, khiến hơn 12.000 khán giả hoảng loạn. Các đoạn video được CNN xác minh cho thấy đám đông tìm cách rời khỏi khu vực biểu diễn.

Ban đầu, cảnh sát Manchester cho biết một chất được cho là hơi cay đã bị xịt vào đám đông vào cuối buổi hòa nhạc. Tuy nhiên, trong thông báo sau đó, cơ quan chức năng chỉ xác nhận đây là một chất chưa xác định và đang tiến hành điều tra.

Theo Dịch vụ Cứu thương Tây Bắc Manchester, hơn 50 người đã tìm kiếm sự trợ giúp y tế do gặp các triệu chứng liên quan đến mắt và đường hô hấp. Một người được đưa đến bệnh viện để điều trị. Cảnh sát xác nhận toàn bộ nhà thi đấu đã được sơ tán an toàn, đồng thời khuyến cáo những người xuất hiện triệu chứng bất thường cần đến cơ sở y tế gần nhất.

Một khán giả tên Yewande Famutimi kể lại cô bất ngờ cảm thấy cổ họng nóng rát khi đang nhảy theo nhạc. "Thật đáng sợ. Chúng tôi khó thở và ho dữ dội. Mọi người bắt đầu chạy khỏi khu vực biểu diễn. Khi đèn bật sáng, chúng tôi hiểu rằng chương trình đã kết thúc", cô chia sẻ với CNN.

Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội từ bên trong địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc cho thấy đám đông bắt đầu giải tán. @taylamartin99/X

Sự việc cũng khiến nhiều gia đình lo lắng khi không thể liên lạc với người thân bên trong nhà thi đấu. Lyndsey Liverpool cho biết bà vô cùng hoảng sợ khi chờ tin con trai 17 tuổi, người đang tổ chức sinh nhật cùng bạn bè tại buổi hòa nhạc.

Con trai bà kể rằng có khói và những vật thể giống pháo sáng xuất hiện, sau đó đèn trong nhà thi đấu bật sáng và Don Toliver rời khỏi sân khấu. Việc mất tín hiệu điện thoại khiến gia đình gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm thông tin.

Các nhà chức trách đã có mặt tại hiện trường một sự cố khẩn cấp trong buổi hòa nhạc của rapper Don Toliver tại Co-op Live ở Manchester, Anh. Ảnh: Ryan Jenkinson/Getty Images

Một khán giả khác, Usman Asghar, mô tả khung cảnh bên trong nhà thi đấu là "hoàn toàn hỗn loạn". Anh cũng đặt câu hỏi về công tác an ninh khi cho biết bản thân và những người đi cùng không được kiểm tra bằng máy dò kim loại, khám xét người hoặc kiểm tra túi xách kỹ lưỡng trước khi vào cửa.

Theo Asghar, khi sự cố xảy ra, nhân viên chỉ thông báo Don Toliver đang nghỉ giải lao mà không giải thích rõ tình hình. Anh cho rằng việc thiếu thông tin đã khiến hàng nghìn khán giả thêm hoang mang.

Vụ việc gây chú ý đặc biệt tại Manchester, thành phố từng xảy ra vụ đánh bom tự sát tại buổi hòa nhạc của Ariana Grande năm 2017, khiến 22 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em.

Ngày 24/11, Don Toliver thông báo buổi biểu diễn tại nhà thi đấu O2 ở London được dời sang ngày 15/12 do sự cố đáng tiếc xảy ra tại Manchester. Nam rapper cho biết quyết định này nhằm đảm bảo an toàn cho khán giả và giúp chương trình tiếp theo diễn ra suôn sẻ. Anh cũng gửi lời động viên, cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng trong sự cố.

Rapper Don Toliver. Ảnh: Christina House / Los Angeles Times

Trong khi đó, Co-op Live cho biết đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát để xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý phù hợp. Đại diện nhà thi đấu khẳng định an toàn của khán giả luôn là ưu tiên hàng đầu và sẽ cập nhật thông tin khi có kết quả điều tra từ cơ quan chức năng.

Hiện nguyên nhân phát tán chất lạ cũng như danh tính chất này vẫn chưa được xác định.