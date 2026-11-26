[Ảnh] Hàng nghìn chiến sĩ, diễn viên tham gia hợp luyện lần thứ nhất Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026
Sáng 26/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức kiểm tra hợp luyện lần thứ nhất công tác chuẩn bị triển khai Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo triển lãm dự.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-hang-nghin-chien-si-dien-vien-tham-gia-hop-luyen-lan-thu-nhat-trien-lam-quoc-phong-quoc-te-viet-nam-2026-post1005483.html