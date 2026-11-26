Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, thành công lớn nhất của y tế dự phòng là những điều ít được nhìn thấy: Dịch bệnh không xảy ra, ca tử vong được ngăn chặn, trẻ em được bảo vệ và người cao tuổi sống khỏe mạnh ngay tại gia đình.