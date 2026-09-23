[Ảnh] Hàng dài người dân chờ mua bánh Trung thu truyền thống trên phố Thụy Khuê, Hà Nội

Bánh Trung thu Bảo Phương trên phố Thụy Khuê (Hà Nội) những ngày cận Tết Trung thu luôn trong tình trạng đông khách.

Theo ghi nhận của phóng viên lúc 16 giờ ngày 22/9, nhiều người phải đứng dưới trời nắng, chờ đến lượt mua bánh. Lực lượng bảo vệ liên tục hướng dẫn khách xếp hàng ngay ngắn, không chen lấn.

Có những thời điểm khách phải chờ khoảng 1 giờ mới mua được bánh.

Theo tìm hiểu, cửa hàng được mở từ năm 1954, do cụ Phạm Vi Bảo, 96 tuổi, sáng lập. Năm 1948, khi 18 tuổi, cụ bắt đầu làm thuê tại một cửa hàng bánh nhỏ ở Hải Phòng, vừa làm bánh vừa đi giao hàng khắp phố phường.

Ngày 21/9, một số khách sau khi đã chờ khoảng 30 phút tiếp tục được thông báo phải đợi thêm vì bánh dẻo tạm hết, chỉ còn bánh nướng. Dù vậy, nhiều người vẫn kiên nhẫn ở lại chờ mua.

Người dân kiểm tra kỹ số lượng bánh đã đặt mua trước khi rời khỏi quầy.

Chị Phạm Thị Thu Hường, ở cách cửa hàng khoảng 10km, cho biết đã xếp hàng từ sớm để mua 5 cặp bánh nướng, bánh dẻo làm quà biếu họ hàng và thắp hương ngày Rằm tháng Tám. Ngày 21/9, chị mới mua được 2 cặp thì cửa hàng thông báo hết bánh nên chiều 22/9 chị quay lại mua số bánh còn thiếu.

Các loại bánh truyền thống như bánh nướng, bánh dẻo nhân thập cẩm, hạt sen, đậu xanh... vẫn là những sản phẩm được nhiều khách tìm mua. Theo người nối nghiệp đời thứ ba, cơ sở duy trì việc sản xuất theo ngày, bánh làm đến đâu bán đến đó do không sử dụng chất bảo quản và thời hạn sử dụng ngắn.

Bánh dẻo có hạn sử dụng tốt nhất trong 5 ngày, bánh nướng trong 10 ngày. Nên nhiều người muốn chờ sát Trung thu mới xếp hàng mua bánh, để có được cặp bánh chất lượng tốt nhất.

Những ngày cận Trung thu, dòng người kiên nhẫn xếp hàng trên phố Thụy Khuê để chờ mua bánh trở thành hình ảnh quen thuộc, gợi nhớ hương vị Trung thu truyền thống của Hà Nội qua nhiều thế hệ.

Người dân xếp hàng đợi mua bánh Trung thu.