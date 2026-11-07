Anh: Hai người bị truy tố sau vụ hành hung khiến cầu thủ Ezekiel Williams tử vong

Ngày 5/11/2026, cảnh sát thành phố Milton Keynes thông báo truy tố hai người đàn ông liên quan đến cái chết của Ezekiel Williams, 26 tuổi, cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Hendon FC.

Hai nghi phạm được xác định là Arman Uddin, 21 tuổi, sống tại Luton và Sameull Hussein, 28 tuổi, không có nơi cư trú cố định. Cả hai cùng đối mặt với một cáo buộc giết người.

Theo thông tin từ cảnh sát, vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 50 phút sáng 1/11 tại đường Midsummer Boulevard, thành phố Milton Keynes, hạt Buckinghamshire. Lực lượng cấp cứu thông báo cho cảnh sát về một người đàn ông bị hành hung nghiêm trọng.

Williams được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương nặng nhưng không qua khỏi vào ngày 2/11.

Cầu thủ Ezekiel Williams đã bị hành hung nghiêm trọng tại trung tâm thành phố Milton Keynes vào rạng sáng Chủ nhật 1/11 và qua đời tại bệnh viện vào thứ Hai ngày 2/11. Ảnh: Sky News

Kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ do Bộ Nội vụ Anh thực hiện ngày 5/11 xác định nguyên nhân tử vong ban đầu là chấn thương vùng đầu.

Cảnh sát chưa công bố chi tiết về diễn biến dẫn đến vụ hành hung cũng như mối quan hệ giữa nạn nhân và những người bị cáo buộc liên quan.

Trong quá trình điều tra, hai người đàn ông 21 và 28 tuổi bị bắt với nghi vấn giết người. Một người đàn ông khác, 30 tuổi, cũng đến từ Luton, bị bắt vì nghi hỗ trợ người phạm tội. Người này sau đó được tại ngoại có điều kiện trong khi cảnh sát tiếp tục thu thập chứng cứ.

Cái chết của Williams khiến câu lạc bộ Hendon FC, nơi anh gia nhập từ tháng 9/2026, bày tỏ sự tiếc thương. Trong thông báo đăng tải sau khi cầu thủ qua đời, đội bóng mô tả anh là người khiêm tốn, hào phóng, có khiếu hài hước và nhanh chóng trở thành thành viên được yêu mến trong phòng thay đồ.

Đáng chú ý, chỉ khoảng 10 ngày trước khi qua đời, Williams ghi bàn thắng đầu tiên cho Hendon FC trong trận đấu với Jersey Bulls. Anh từng khoác áo một số câu lạc bộ khác như Kettering Town, FC Romania, Northwood và Harrow Borough.

Để tưởng nhớ cầu thủ trẻ, Hendon FC đã hoãn trận đấu tại London Senior Cup dự kiến diễn ra ngày 5/11, tạo điều kiện để các cầu thủ và ban huấn luyện có thời gian chia sẻ mất mát.

Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra nhằm xác định nguyên nhân và diễn biến cụ thể của vụ hành hung. Hai người bị truy tố chưa được tòa tuyên có tội.