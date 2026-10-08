[Ảnh] Hai cầu vượt trên Vành đai 1 bước vào giai đoạn thi công kết cấu dầm

Những ngày đầu tháng 10, trên công trường xây dựng hai cầu vượt thuộc dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục, nhiều mũi thi công được tổ chức đồng thời.

Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh có 6 nhịp, kết cấu dầm hộp bản rỗng bê-tông cốt thép dự ứng lực, rộng khoảng 18m, phục vụ 4 làn xe hai chiều, tổng chiều dài khoảng 220,7m.

Các nhà thầu đang tập trung chuyển từ thi công phần móng, mố, trụ sang kết cấu phía trên, trong đó công tác lắp dựng và thi công các nhịp dầm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay.

Theo ghi nhận của phóng viên tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, hiện nhà thầu đang tập trung thi công các nhịp dầm.

Cùng với kết cấu chính, các hạng mục tường chắn, đường đầu cầu, hệ thống chiếu sáng và công trình phụ trợ cũng được triển khai song song.

Trong khi đó, tại nút giao Láng Hạ-Giảng Võ, các kỹ sư, công nhân đang triển khai nhiều mũi thi công với hệ thống máy móc, thiết bị được bố trí phù hợp điều kiện mặt bằng đô thị chật hẹp.

Cầu vượt Láng Hạ-Giảng Võ được thiết kế gồm 7 nhịp dầm, rộng 18m, quy mô 4 làn xe hai chiều, tổng chiều dài khoảng 250,7m.

Thi công hai cầu vượt tại khu vực đông phương tiện đòi hỏi tổ chức giao thông hợp lý, bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng đi lại.

Hai cầu vượt là những hạng mục quan trọng của dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục.

Theo kế hoạch, hai cầu vượt trên tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục được phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Khi hoàn thành, hai cầu vượt sẽ tăng năng lực giao thông Vành đai 1, góp phần giảm áp lực cho các trục Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ và Đê La Thành.