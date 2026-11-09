[Ảnh] Hà Nội ùn tắc nhiều tuyến đường trong mưa rét đầu tuần

Từ sáng sớm, người dân Thủ đô ra đường trong áo mưa, áo khoác dày để chống chọi với thời tiết chuyển rét﻿ đột ngột.

Trên các tuyến đường Láng, Giáp Nhất lượng phương tiện tăng cao trong khung giờ đi làm, đi học.

Ô-tô, xe máy nối nhau di chuyển, nhiều đoạn đường dòng xe di chuyển chậm, việc lưu thông qua các nút giao gặp khó khăn.

Đáng chú ý, khu vực đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông, đoạn qua ga Văn Quán, cũng ghi nhận lượng phương tiện lưu thông đông.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 9/11, tại đường Lê Văn Lương, các phương tiện ô-tô, xe máy di chuyển với mật độ đông trong điều kiện trời mưa rét.

Dòng xe nối dài qua các nút giao, nhiều thời điểm di chuyển chậm, người tham gia giao thông phải tập trung quan sát, giữ khoảng cách để bảo đảm an toàn khi mặt đường trơn ướt.

Đường Láng ùn tắc kéo dài, các phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển chậm trong mưa rét.

Người dân mặc áo mưa, áo khoác chống lạnh, chật vật di chuyển giữa dòng xe đông đúc trong giờ cao điểm đầu tuần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 9/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Hà Nội, gây mưa vừa, mưa to và dông, sau đó mưa giảm dần. Nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 17-20 độ C, trời chuyển rét, gió đông bắc cấp 3-4.

Mưa lớn xuất hiện từ rạng sáng, một số trạm đo tại khu vực nội thành ghi nhận lượng mưa trên 30mm. Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, thời điểm mưa trùng với giờ cao điểm khiến nhiều tuyến đường hướng về trung tâm thành phố ùn ứ.

Trong điều kiện thời tiết mưa rét, mặt đường trơn trượt và tầm nhìn bị hạn chế, người tham gia giao thông cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng phù hợp và chú ý quan sát khi chuyển hướng. Người dân nên chủ động thời gian, lựa chọn lộ trình phù hợp để bảo đảm an toàn khi di chuyển trong điều kiện mưa phùn, trời chuyển lạnh.