[Ảnh] Hà Nội se lạnh vào sáng sớm, người dân khoác áo ấm xuống phố

(Ảnh: QUỲNH ANH)

Lúc 6 giờ sáng 8/10, tại cầu Long Biên, nhiệt độ ở khoảng 22 độ C. Người dân nối tiếp nhau qua cầu, cảm nhận rõ hơi lạnh đầu mùa.

Những ngày đầu tháng 10 se lạnh, dòng người tập thể dục, đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm đông hơn đáng kể.

Người dân Thủ đô đạp xe trong tiết trời se lạnh, tranh thủ hít hà hơi thu.

Áo khoác mỏng, áo gió dài tay trở thành trang phục quen thuộc của nhiều người trong những buổi sáng lạnh đầu mùa.

Duy trì thói quen tập thể dục quanh hồ đã nhiều năm, cô Đào (60 tuổi, đứng giữa) cho biết, những ngày này thời tiết Hà Nội đẹp nhất trong năm, tiết trời se lạnh đầu mùa khiến việc vận động buổi sáng trở nên dễ chịu hơn nên cô không bỏ lỡ một buổi tập nào.

Học sinh mặc áo khoác giữ ấm trên đường đến trường trong buổi sáng se lạnh.

Người đi đường cảm nhận rõ cái lạnh đầu mùa.

Tại Hồ Tây lộng gió, nhiều người tranh thủ thời tiết dễ chịu, vừa trò chuyện, vừa thong thả thưởng thức một ly trà nóng bên hồ.

Sau chuỗi ngày oi nóng, đợt không khí lạnh đầu mùa mang đến cho người dân cảm giác dễ chịu khi thong dong trên những con phố của Thủ đô.