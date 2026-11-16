[Ảnh] Hà Nội: Hồ Đồng Bông 2 hạ tầng về đích nhưng thiếu cây xanh

Hồ điều hòa Đồng Bông 2 có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 601 tỷ đồng. Công trình được triển khai trong khoảng 6 tháng, nhằm điều tiết dòng chảy, giảm tải hệ thống thoát nước khu vực Mễ Trì-Mỹ Đình-Đại Mỗ.

Đến nay, các hạng mục chính của lòng hồ cơ bản hoàn thành, hình thành không gian mặt nước rộng lớn. Tuy nhiên, việc khôi phục hệ thống cây xanh sau khi di dời hàng xà cừ vẫn là vấn đề được nhiều người dân quan tâm.

Dự án có diện tích khoảng 17,2ha, trong đó mặt nước khoảng 12ha; hệ thống kè bao quanh dài gần 1.950m.

Dù mặt hồ rộng mở tạo lợi thế về cảnh quan, việc thiếu cây xanh tại tuyến đường Trung Thư và khu vực ven hồ khiến không gian chưa có nhiều bóng mát tự nhiên.

Phần vỉa hè dọc tuyến phố còn hạn chế về diện tích, một số khu vực chưa được hoàn thiện đồng bộ, gây khó khăn cho việc tổ chức không gian đi bộ và bố trí cây xanh.

Việc bố trí hợp lý cây xanh, thảm cỏ và đường dạo sẽ góp phần giảm cảm giác khô cứng của không gian bê-tông, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân đi bộ, nghỉ ngơi.

Hệ thống cây xanh và cảnh quan ven hồ được hoàn thiện sẽ góp phần cải thiện diện mạo tuyến phố, bổ sung bóng mát, tạo sự kết nối hài hòa giữa không gian mặt nước và cảnh quan đô thị, hướng tới xây dựng môi trường xanh, thân thiện.