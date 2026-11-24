Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm an ninh trật tự.

Ngay sau khi nhận được thông báo về vụ nổ, Trung tâm Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ﻿ thành phố đã huy động xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các khu vực 10,2,9,11,13 lập tức đến hiện trường.

Nhiều lực lượng cùng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn.

Hiện trường vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết.

Nhiều ngôi nhà bị đổ sập sau vụ nổ lớn.

Phố Nguyễn Văn Tuyết được biết đến là phố ẩm thực với nhiều hàng hàng ăn uống của Hà Nội﻿.

Vụ nổ lớn nghi do nổ bình gas.

Vụ nổ lớn gây sập nhiều nhà dân chung quanh, nhiều cửa kính vỡ vụn.

Qua xác minh từ người báo cháy, có nhiều người bị thương, Bệnh viện Công an thành phố và các bệnh viện lân cận đã được liên hệ để tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.