[Ảnh] Hà Nội: Hiện trạng ngõ 1, ngõ 2 Đại Từ trước dự án mở rộng Quốc lộ 1A

Dự án đang được Hà Nội triển khai với chiều dài khoảng 36,3km, mặt cắt ngang dự kiến 90m.

Theo phương án triển khai, đoạn tuyến qua địa bàn phường Định Công dài khoảng 1,49km, từ khu vực tim đường Vành đai 2,5 đến tim đường Nguyễn Hữu Thọ. Tổng diện tích đất dự kiến giải phóng mặt bằng khoảng 92.243m².

Diện tích đất của các hộ gia đình khoảng 6.797,7m²; diện tích đất Ga Giáp Bát khoảng 47.447m²; đất công ích khoảng 35.696m².

Việc bàn giao mặt bằng diễn ra trong bối cảnh dự án đang được triển khai các thủ tục giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Định Công.

Đối với nhiều hộ dân, đây là sự thay đổi lớn khi phải di chuyển nơi ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã gắn bó trong thời gian dài.

Sự đồng thuận của người dân, cùng việc công khai các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, sẽ là cơ sở quan trọng để công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đúng quy định, hạn chế phát sinh khiếu nại và bảo đảm tiến độ dự án.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A được kỳ vọng sẽ góp phần phân bổ lại lưu lượng phương tiện, giảm áp lực và ùn tắc trên các tuyến đường hiện hữu, đồng thời từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, hạ tầng kỹ thuật và không gian đô thị khu vực Định Công nói riêng, phía nam Hà Nội nói chung.