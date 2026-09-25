[Ảnh] Hà Nội: HH Linh Đàm trước phương án di dời, phá dỡ

Tổ hợp HH Linh Đàm gồm 12 tòa nhà, thuộc các cụm HH1, HH2, HH3 và HH4, trên diện tích khoảng 42.260m², với 8.896 căn hộ, quy mô dân số được thống kê khoảng 26.688 người.

Một số tòa nhà cao tới 41 tầng, trong khi quy hoạch được duyệt chỉ cho phép 27 tầng.

Những tồn tại tại dự án liên quan quy hoạch, xây dựng, đất đai, nghĩa vụ tài chính và phòng cháy, chữa cháy khiến nhiều căn hộ tại HH Linh Đàm chưa được cấp giấy chứng nhận sau nhiều năm đưa vào sử dụng.

Theo phương án đang được nghiên cứu, trong năm 2026, thành phố sẽ rà soát, phân loại cụ thể từng công trình, tầng và căn hộ.

Những phần được xác định phải di dời sẽ được xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí chỗ ở.

Công tác di dời dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Sau khi người dân rời khỏi các căn hộ thuộc diện xử lý, chủ đầu tư phải lập phương án phá dỡ, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn cho khu vực chung quanh.

Công tác phá dỡ dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Đáng chú ý, phương án hiện nay không đồng nghĩa toàn bộ 12 tòa nhà HH Linh Đàm sẽ bị phá dỡ. Việc xử lý cụ thể chỉ được xác định sau quá trình rà soát và phân loại của cơ quan chức năng.

Phần diện tích thuộc các căn hộ, tòa nhà sau khi di dời được dự kiến ưu tiên bố trí các công trình phục vụ cộng đồng như nhà sinh hoạt cộng đồng, thiết chế văn hóa, giáo dục, hạ tầng kỹ thuật, thương mại, văn phòng và chỗ đỗ xe.

Với quy mô gần 9.000 căn hộ và hàng chục nghìn cư dân, việc xử lý HH Linh Đàm là bài toán lớn, đòi hỏi bảo đảm đồng thời yêu cầu quản lý quy hoạch, xây dựng, an toàn đô thị và quyền lợi của người dân.