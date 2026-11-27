Nhiều cửa hàng thời trang tại Hà Nội triển khai các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng dịp Black Friday.

Trong ngày Black Friday, dọc hai tuyến phố Phạm Ngọc Thạch và Chùa Bộc, không khó để bắt gặp những tấm biển quảng cáo giảm giá với mức ưu đãi hấp dẫn.

Black Friday hay còn gọi là "Thứ Sáu đen tối", được coi là ngày hội giảm giá lớn nhất trong năm có nguồn gốc từ Mỹ và dần trở thành trào lưu được hàng triệu người trên khắp thế giới mong chờ. Tại Việt Nam, Black Friday tạo nên cơn sốt mua sắm trong những năm gần đây.

Thực tế, Black Friday hiện không còn bó hẹp trong một ngày mua sắm duy nhất. Nhiều doanh nghiệp chủ động triển khai ưu đãi từ giữa tháng 11, kéo dài chương trình qua ngày chính hội, đồng thời kết hợp bán hàng trực tiếp với các nền tảng thương mại điện tử.

Nhiều cửa hàng treo biển giảm giá 50%, 70%, thậm chí lên tới 80% đối với các mặt hàng quần áo, giày dép và phụ kiện thời trang.

Các chương trình khuyến mại được triển khai trên diện rộng, từ cửa hàng thời trang bình dân đến những thương hiệu có hệ thống bán lẻ lâu năm.

Tuy nhiên, lượng khách đến tham quan, mua sắm tại một số cửa hàng chưa thực sự đông.

Nhiều cửa hàng khá vắng vẻ, nhân viên chủ yếu đứng bên trong chờ khách.

Chị Phạm Thị Thu Hường (Giảng Võ, Hà Nội) một khách hàng ghé các cửa hàng thời trang trên phố Chùa Bộc, chia sẻ: “Tôi thấy nhiều cửa hàng treo biển giảm giá 70-80% nhưng vẫn muốn xem kỹ sản phẩm và giá bán sau giảm. Có những món đồ được giảm khá sâu nhưng chưa thực sự phù hợp với nhu cầu nên tôi và gia đình cũng đang cân nhắc”.

Nhân viên một cửa hàng thời trang trên phố Chùa Bộc cho biết, dù triển khai chương trình giảm giá đến 80%, lượng khách mua sắm có tăng nhưng không quá vượt trội. Nhiều khách chủ yếu tham khảo, thử đồ và so sánh giá trước khi quyết định mua hàng.

Hà Nội triển khai Chương trình Khuyến mại tập trung năm 2026 từ quý II đến quý IV, dự kiến thu hút 1.000-2.000 doanh nghiệp tham gia, với nhiều hình thức kích cầu mua sắm trực tiếp, trực tuyến và các hoạt động kinh tế đêm.

Trong bối cảnh các chương trình khuyến mại cuối năm diễn ra liên tiếp, Black Friday là dịp để doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, tiếp cận khách hàng. Người tiêu dùng cũng có thêm nhiều lựa chọn về thời gian, hình thức và địa điểm mua sắm để tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu, khả năng chi tiêu.