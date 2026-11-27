Theo đó, 125 căn hộ tại khối đế ba tòa nhà phải di dời, 10 căn nhà thấp tầng thuộc diện phá dỡ để hoàn trả không gian giao thông và xây dựng trường mầm non.

Dự án được quy hoạch từ năm 2008 với hai khối tháp cao 31 tầng, hai tầng hầm, gồm 231 căn hộ và 459 phòng khách sạn.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế có nhiều thay đổi so với quy hoạch được duyệt. Chủ đầu tư xây dựng ba tòa nhà CT6A, CT6B và CT6C, cao 32 tầng, chỉ có một tầng hầm liên thông.

Số lượng căn hộ thực tế tăng lên 1.353 căn so quy hoạch ban đầu; chức năng khách sạn cũng không được bố trí như phương án đã được phê duyệt.

Tại tầng 2 và tầng 3 của ba tòa nhà, một phần diện tích được quy hoạch làm khu thương mại, dịch vụ đã được chuyển đổi thành căn hộ để bán.

Diện tích xây dựng khối đế tăng từ 5.586m² lên 6.071m².

Việc thay đổi công năng khiến các không gian vốn dành cho dịch vụ, tiện ích chung bị thu hẹp, ảnh hưởng đến tổ chức không gian sử dụng của toàn bộ khu nhà.

1.458 căn hộ từ tầng 4 đến tầng 32 được phép tồn tại có điều kiện, trên cơ sở chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các yêu cầu khắc phục theo quy định.

Các ki-ốt tầng một tại chung cư CT6 Kiến Hưng﻿ được tận dụng làm cửa hàng kinh doanh nhiều mặt hàng, từ thực phẩm, đồ ăn đến dịch vụ làm đẹp.

Sau khi hoàn thành xử lý, dự án cũng phải bổ sung tối thiểu 767m² diện tích sinh hoạt cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu của cư dân.

Việc lựa chọn CT6 Kiến Hưng làm dự án đầu tiên được phê duyệt phương án xử lý cụ thể cho thấy quá trình giải quyết những tồn tại kéo dài tại các công trình liên quan Tập đoàn Mường Thanh đang chuyển từ chủ trương, cơ chế, chính sách sang triển khai đối với từng dự án.